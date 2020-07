Sam Rockwell jako legendarny muzyk country?

Sama Rockwella, laureata Oscara za drugoplanową rolę w filmie "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri", niedawno można było oglądać w roli legendarnego choreografa Boba Fosse w serialu "Fosse/Verdon". Możliwe, że wkrótce aktor zamieni taniec na śpiew i wcieli się w postać muzyka country Merle'a Haggarda.

Szykuje się kolejny Oscar dla Sama Rockwella? /Dia Dipasupil /Getty Images

Jak informuje portal "Deadline", Amazon Studios nabyło prawa do nakręcenia filmu biograficznego o ikonie muzyki country&western Merle'u Haggardzie. Jeśli Sam Rockwell przyjmie jego rolę, osobiście wykona też najsłynniejsze przeboje zmarłego w 2016 roku muzyka.

Film o Haggardzie wyreżyseruje Robin Bissell, który w 2019 roku debiutował jako reżyser innym filmem z Samem Rockwellem w roli głównej, dramatem biograficznym "Najlepsi wrogowie". Bissell napisze też scenariusz razem z wdową po muzyku, Theresą Haggard. Zostanie on oparty na motywach pamiętników Merla'a Haggarda zatytułowanych "Sing Me Back Home".

Fabuła powstającego filmu skupi się na okresie, w którym Haggard wyrósł na gwiazdora, którego Kris Kristofferson określił mianem "największego artysty w historii amerykańskiej muzyki". Młody Merle Haggard w młodości często popadał w konflikty z prawem. Siedemnaście razy uciekał z kalifornijskich poprawczaków. Odsiadując pod koniec lat 50. trzyletni wyrok w więzieniu San Quentin, był wśród więźniów, którzy obejrzeli na żywo legendarny koncert Johnny'ego Casha, który odbył się właśnie tam.



Był to dla Haggarda punkt zwrotny, po którym wyruszył na ścieżkę pełnej sukcesów kariery muzycznej. Uwieńczeniem jego drogi było trafienie do galerii sław "Country Music Hall of Fame" jako najbardziej wpływowego piosenkarza i twórcy piosenek w historii muzyki country.



Film Bissella zobrazuje walkę Haggarda o pozostawienie złych doświadczeń za sobą. Artysta przez długi czas utrzymywał swoją więzienną przeszłość w tajemnicy. Przyznał się do niej dopiero w 1969 roku w programie Johnny'ego Casha. Fabuła skupi się też na skomplikowanym życiu uczuciowym artysty i romansie z piosenkarką Bonnie Owens. Jego sceniczną partnerką, a później żoną.