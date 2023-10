Neill poinformował opinię publiczną o diagnozie w marcu 2023 roku. Początkowo myślał, że jego pogarszający stan zdrowia jest wynikiem zarażenia koronawirusem Covid-19. Przez trzy miesiące stosował chemioterapię, która nie przyniosła rezultatów.

Aktor zdecydował się na eksperymentalną terapię. Dzięki niej jego nowotwór jest w remisji od ponad roku. Lekarstwo przyjmuje w formie wlewów co dwa tygodni. Chociaż zdaje sobie sprawę, że jego rak kiedyś wróci, nie zamierza rezygnować z pracy.

Wideo Jurassic Park Trailer

"Wiem, że to mam, ale nie skupiam się na tym" - mówi o swojej chorobie w rozmowie z magazynem "Australia Story". "[Rak] jest poza moją kontrolą. Jeśli nie możesz tego opanować, nie skupiaj się na tym".

Reklama

Jak sam przyznaje, po każdorazowym przyjęciu leku ma pogorszony nastrój. Lekarze poinformowali go także, że terapia w końcu przestanie działać. "Jestem na to gotowy" - przyznał. Dodał, że nie boi się śmierci. Przeraża go natomiast przejście na emeryturę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jurassic World: Dominion" [trailer] materiały prasowe

Rak Neilla to chłoniak nieziarniczy angioimmunoblastyczny T-komórkowy. Pierwsze symptomy choroby zaczął odczuwać w marcu 2022 roku, podczas promocji filmu "Jurrasic World: Domination". O chorobie opowiedział po raz pierwszy w wywiadzie dla "Guardiana" z marca 2023 roku. "Nie zaprzeczam, że w ostatnim roku miałem gorsze momenty. Niemniej sprawiły one [...], że jestem wdzięczny za każdy dzień i wszystkich moich przyjaciół. Cieszę się, że żyję".

Urodzony w 1947 roku Sam Neill jest australijskim aktorem, znanym przede wszystkim z roli paleontologa Alana Granta z serii "Park jurajski" i "Jurrasic World". Debiutował na dużym ekranie w 1975 roku. Wystąpił między innymi w "Krzyku w ciemności", "Polowaniu na Czerwony Październik" i "Fortepianie".