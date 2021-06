Salma Hayek medytuje z sową

Sposobem Salmy Hayek na radzenie sobie ze stresem jest m.in. medytacja. Ten rytuał w wykonaniu meksykańskiej aktorki jest o tyle osobliwy, że w sesjach towarzyszy jej sowa, którą udomowiła. Dzięki obecności ptaka dobroczynne działanie medytacji jest spotęgowane.

"Nie uwierzycie. Medytuję z sową bardzo, bardzo często. W chwili, gdy wchodzę głęboko w trans, ona pozostaje absolutnie nieruchoma" - Hayek wyjawiła ciekawostkę magazynowi "People". "Wystarczy, że jestem z nią w jednym pokoju, a czuję energię, która jest hipnotyzująca" - stwierdziła.



Być może Hayek medytuje w pozycji leżącej, mając sowę na głowie, co widać na jednym ze zdjęć, jakim pochwaliła się w niedawnym odcinku programu Ellen DeGeneres.



Ptak ma na imię Kering - tak jak holding prestiżowych marek modowych należący do męża Hayek, Francois-Henri Pinaulta. Aktorka ma obsesją na punkcie sów i marzyła o takim pupilu. Kiedy dowiedziała się, że w Londynie, gdzie mieszka, posiadanie sowy jako zwierzęcia domowego jest zgodne z prawem, postanowiła zaadoptować sowę, która potrzebowała pomocy. Dwa lata temu ofiarowała ją w prezencie swojego mężowi na walentynki, ale koniec końców, to ona, a nie on, zbudowała więź z ptakiem.



Kering swobodnie lata po jej domu. Aktorka nie boi się nawet wpuszczać jej do swojej sypialni. Jak przyznała w rozmowie z DeGeneres, musi jednak uważać, by jej stopy nie wystawały spod pościeli. Bowiem ptak, widząc palce, myśli, że to mysz i próbuje chwycić je swoimi szponami. Lepiej także, żeby sowa nie widziała, jak jej pani delektuje się czerwonym winem. Jak się bowiem okazuje, Kering potrafi - bez pytania naturalnie - zanurzyć dziób w kieliszku i nie wyjmować go, dopóki nie osuszy kieliszka.

Ostatnie wywiady, jakich udzieliła Hayek, związane są z premierą jej nowego filmu "Bodyguard i żona zawodowca". Ten obraz balansujący na granicy komedii i kina akcji polscy widzowie będą mogli oglądać od 2 lipca. Hayek partnerują Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson i Morgan Freeman.