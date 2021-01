Mimo 54 lat Salma Hayek nie przestaje dzielić się ze swymi fanami kadrami w bikini. W ostatnim wpisie na Instagramie meksykańska aktorka zaprezentowała się w kąpielowym stroju i medytacyjnym nastroju. "Musimy zachować spokój" - podpisała zaprezentowane fotografie.

Salma Hayek od lat należy do czołówki największych gwiazd światowego kina. Piękna aktorka, nominowana do Oscara za pamiętną rolę w filmie "Frida", cieszy się nie tylko uznaniem krytyków, ale i ogromną sympatią widzów. Na całym świecie ma rzeszę wiernych i oddanych fanów. Tylko na Instagramie jej poczynania śledzi już ponad 17 mln internautów.

Aktorka regularnie dzieli się tam z obserwatorami zdjęciami, uchylając rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego.

Hayek przeniosła się do Hollywood w 1991 roku po sukcesie, jaki odniosła w ojczyźnie rolą w telenoweli "Teresa". Brak biegłości w języku angielskim połączony z dysleksją aktorki sprawiały, że zdobycie ról na amerykańskim rynku okazało się nie lada wyzwaniem.

Przełomem w jej karierze okazała się rola u boku Antonia Banderasa w filmie Roberta Rodrigueza "Desperado" (1995). Za tytułową kreację w biograficznym filmie "Frida" (2002) Hayek otrzymała nominację do Oscara.

Meksykańskiej aktorce często zdarza się udzielać także w kwestiach ważnych społecznie. Jest wielką obrończynią praw kobiet i niechętnie traktuje mężczyzn-macho. "Przez całe życie szukałam faceta, który ma większe jaja niż ja" - mówiła. "Ale to nie oznacza bycia macho i lekceważenia. Tacy faceci boją się w głębi duszy najbardziej. Większość jest po prostu niewiarygodnie słaba. Znacznie bardziej pociągający są mężczyźni, którzy potrafią być delikatni i rozumieją kobiety" - twierdziła.



W wywiadach Hayek przyznawała się również do feminizmu. "Presja, jaką wywiera się na kobietach, jest szalona" - argumentowała w rozmowie z "The Guardian". "Żeby zarabiać tyle, co mężczyzna, musisz być od niego znacznie lepsza. A w tym czasie masz być też dobrą żoną i matką. I wyglądać na dwadzieścia lat w wieku czterdziestu. Musimy skończyć z tymi oczekiwaniami" - pouczała.