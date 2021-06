Poznaliśmy nazwiska artystów z różnych dziedzin kultury, których gwiazdy znajdą się w słynnej Hollywoodzkiej Alei Sławy. Wśród ogłoszonych właśnie nazwisk, które w przyszłym roku znajdą się w jednej z najsłynniejszych alei na świecie, jest m.in. gwiazda „Gwiezdnych wojen”, zmarła w 2016 roku: Carrie Fisher oraz pochodząca z Meksyku Salma Hayek.

Salma Hayek będzie miała swoją gwiazdę w Alei Sław /Amy Sussman /Getty Images

Lista nazwisk jest długa i interesująca. Jeśli chodzi o gwiazdy kina, Hollywoodzka Aleja Sławy wzbogaci się o gwiazdy Carrie Fisher, Michaela B. Jordana, Francisa Forda Coppoli, Jamesa Honga, Macaulaya Culkina, Willema Dafoe, Salmy Hayek, Helen Hunt, Reginy King, Raya Liotty, Ewana McGregora, Adama McKaya, Jasona Momoy oraz Tessy Thompson.

Gwiazda Jamesa Honga znajdzie się w Hollywoodzkiej Alei Sławy również dzięki znanemu z serialu "Zagubieni" Danielowi Dae Kimowi, który zorganizował specjalną kampanię połączoną ze zbiórką mającą na celu wpłynięcie na osoby decyzyjne, by uhonorowały w ten sposób aktora pochodzenia azjatyckiego, który zagrał w 672 produkcjach. "Nie możesz sobie kupić gwiazdy. To tak nie działa" - tłumaczyła wtedy jedna z odpowiedzialnych za wybór osób do Alei Sław, Ana Martinez z Izby Handlu Hollywood. Nazwisko Jamesa Honga znalazło się jednak wśród wyróżnionych artystów.



Wśród muzyków, którzy w 2022 roku otrzymają swoje gwiazdy, są: Nipsey Hussle, DJ Khaled, Black Eyed Peas, George Clinton, Jr., Ashanti Douglas, Avril Lavigne, Los Huracanes del Norte oraz Martha Reeves. Jedyną gwiazdą radio uhonorowaną w ten sposób w przyszłym roku będzie Richard Blade, a jeśli chodzi o artystów występujących na żywo, swoje gwiazdy otrzymają Patti LuPone, Marilyn McCoo & Billy Davis Jr. oraz Angelica Vale.



Nową kategorią, która w przyszłym roku dołączy do kategorii honorowanych gwiazdami w Alei Sław, jest rozrywka sportowa. Gwiazdę w tej kategorii otrzyma Michael Strahan.

"Decydujący o przyznaniu gwiazd wykonali znakomitą robotę, wybierając bardzo utalentowane osoby. Nie możemy się doczekać na zobaczenie reakcji uhonorowanych przez nas osób, gdy zdadzą sobie sprawę z tego, że zostali częścią hollywoodzkiej historii. Stanie się to wraz z odsłonięciem ich gwiazd w najsłynniejszej alei świata" - mówi cytowana przez portal "Variety" Ellen K, przewodnicząca zespołu decydującego o wyborze gwiazd do Alei Sław.