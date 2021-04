Sally Hawkins: Co nas uszczęśliwia

Przez lata mylnie była kojarzona z rolami komediowymi, ale o aktorstwie wie wszystko i wszystko potrafi zagrać. Sally Hawkins - Poppy z "Happy-Go-Lucky", Sue z miniserialu BBC "Złodziejka", tytułowa "Maudie" oraz gwiazda "Kształtu wody" - kończy dziś 45 lat.

Na scenę w hotelu Beverly Hilton szła z końca sali, niepewnym i zarazem szybkim krokiem, niemal w biegu przyjmowała gratulacje od Toma Hanksa i Meryl Streep. Był 11 stycznia 2009 roku, tego dnia Sally Hawkins odbierała z rąk Johnny'ego Deppa pierwszego w karierze Złotego Globa. Nagrodę odłożyła na ziemię, w rękach ściskała wymięty z nerwów świstek papieru. Słowa nie mogły przejść jej przez gardło, zawstydzona podziękowała innym nominowanym aktorkom: Frances McDormand, Rebecce Hall, Meryl Streep i Emmie Thompson, rodzicom, współpracownikom, Mike'owi Leigh. Na koniec w nerwach pozbierała nagrodę z ziemi i czmychnęła ze sceny. Ale było w tym wystąpieniu coś, co zaciekawia i przekonuje: prawda. Zero gry, zero pozy. Zupełnie jak na ekranie, cała Sally Hawkins.

Dzieciństwo pełne wolności

Urodziła się w Londynie, dorastała w południowo-wschodniej części miasta - Dulwich, gdzie jako dziecko uczęszczała do James Allen's Girls' School. Rodzice Hawkins należeli do miejscowej inteligencji. Matka była pisarką, ojciec ilustratorem, razem tworzyli wspaniały twórczy tandem. Napisali przeszło 150 popularnych książek dla dzieci, inspirację do pracy czerpali również od dorastającej córki. Kiedy pewnego dnia mała Sally wróciła do domu, opowiedziała ojcu o zabawie zatytułowanej: "Która godzina, panie Wilk?". Wystarczył tydzień, aby opowieść córki przekuć w pomysł na książkę i sprzedać wydawcy. Był rok 1985, na rynek trafiła książeczka z trójwymiarowymi, rozkładanymi ilustracjami.

Hawkins chłonęła atmosferę artystycznego domu. Ciągnął ją świat rodziców, chciała stać się jego częścią, a że miała dzieciństwo pełne wolności i rodzice niczego jej nie narzucali, sama mogła wybrać sobie kierunek. W jednym z wywiadów Hawkins opowiadała, że matka i ojciec, starali się wcielać w jej życie swoją ulubioną maksymę życiową, która brzmi: "w życiu trzeba iść za tym, co nas uszczęśliwia". Rysowanie i aktorstwo były tym, co pokochała w dzieciństwie najbardziej. Kiedy miała 10 lat, zdiagnozowano u niej dysleksję, ale swoich marzeń nie porzuciła. Chciała być aktorką.

Po maturze, zdawała do Royal Dramatic School of Art (RADA), najbardziej prestiżowej szkoły teatralnej w Londynie. Przeszła przez wszystkie etapy egzaminu, stanęła przed komisją, dostała się za pierwszym razem. Po ukończeniu szkoły w 1998 roku szybko weszła w zawodowe życie - zaczęła występować w teatrze, zrobiła kilka rzeczy dla telewizji, pisała skecze dla BBC Radio 4, ale od początku wiedziała, że interesuje ją także kino.



Wraz ze swoją przyjaciółką z roku Maxine Peake, zaczęła rozsyłać swoje portfolio i tak trafiła na Ninę Gold, reżyserkę castingu, która następnie przedstawiła ją Mike’owi Leigh - jednemu z najważniejszych twórców brytyjskiej i światowej kinematografii. Potrafili się dogadać, uzupełnić. Hawkins dostała rolę we "Wszystko albo nic" (2002). Od tamtej pory stanowili zgrany team.