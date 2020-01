​Sąd w Brazylii nakazał Netflixowi usunięcie kontrowersyjnej komedii o Jezusie

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" to trwająca niewiele ponad 45 minut brazylijska produkcja, o której głośno stało się za sprawą podejmowanej w niej tematyki. W wyreżyserowanym przez Rodriga Van Der Puta obrazie Jezus Chrystus jest homoseksualistą. W Brazylii nie będzie można jednak tego filmu obejrzeć.

"Pierwsze kuszenie Chrystusa" wciąż jest dostępne w polskim Netflixie /Netflix /materiały prasowe

Premiera "Pierwszego kuszenia Chrystusa" wywołała wiele kontrowersji. W Brazylii grupa oburzonych widzów obrzuciła koktajlami Mołotowa biura firmy, która wyprodukowała ten średniometrażowy film. A do sądu wpłynęła petycja brazylijskiej organizacji katolickiej Don Bosco Centre for Faith and Culture, która określiła "Pierwsze kuszenie Chrystusa" jako atak na honor milionów katolików. Podpisało ją ponad milion osób.

Teraz sędzia Benedicto Abicair z sądu w Rio de Janeiro wydał decyzję, która nakazuje Netflixowi usunięcie "Pierwszego kuszenia Chrystusa" z brazylijskiej wersji serwisu.



W uzasadnieniu tej decyzji można przeczytać, że "prawo wolności wypowiedzi nie jest nieograniczone". Dodał, że wydany przez niego nakaz jest ważny nie tylko dla środowiska chrześcijańskiego, ale i dla całego społeczeństwa brazylijskiego, które w większości jest chrześcijańskie. "Pozostawienie filmu w serwisie może wywołać o wiele poważniejsze szkody niż jego usunięcie" - stwierdził.

Przedstawiciele Netflixa oraz firmy Porta dos Fundos, która wyprodukowała "Pierwsze kuszenie Chrystusa" odmówili komentarza dla agencji "Associated Press". Dopóki postanowienie sądu w Rio de Janeiro nie zostanie zniesione przez inny sąd, zakaz wyświetlania filmu na serwisie Netflix w Brazylii jest wiążący. "Pierwsze kuszenie Chrystusa" wciąż będzie można oglądać poza granicami Brazylii, w tym na polskim Netflixie.

Wideo [HIT] Netflix - "Pierwsze kuszenie Chrystusa" | "A Primeira Tentação de Cristo" [Napisy PL]