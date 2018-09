Sacrum Profanum 2018: Święto "niepodległej muzyki"

Sacrum Profanum, festiwal prezentujący muzykę XX wieku, ma status jednego z najciekawszych wydarzeń muzycznych, nie tylko w Europie. 16. edycja rozpoczęła się 11 września w Krakowie. Cztery główne hasła tegorocznej imprezy to: niepodległość, wolność, emancypacja i fantazmat.

Sacrum Profanum 2018: Koncert Actions, Mats Gustafsson i Fire! Orchestra, fot. Michał Ramus /materiały prasowe

Koncertami muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Bogusława Schaeffera i Witolda Szalonka rozpoczęła się we wtorek, 11 września, w Krakowie 16. edycja Festiwalu Sacrum Profanum. Jak zapowiadają organizatorzy, festiwal będzie świętem "niepodległej muzyki". Potrwa do 17 września.



Zdjęcie Sacrum Profanum 2018: Koncert Meduza, fot. alkawroblewska/blackshadowstudio / materiały prasowe

Podczas finału zaprezentowana zostanie opera "ahat ili - siostra bogów" do libretta Olgi Tokarczuk i z muzyką Alka Nowaka, napisana specjalnie na zamówienie festiwalu. Opera zostanie wykonana podczas dwóch wieczorów i zarejestrowana na płycie we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym.



W programie festiwalu znalazły się utwory polskich kompozytorów ostatniego stulecia, jak Krzysztof Penderecki, Zygmunt Krauze, Bogusław Schaeffer, Witold Szalonek, Agata Zubel - łącznie 27 polskich twórców. Dziesięć z prezentowanych utworów powstało specjalnie na zamówienie festiwalu. W rezultacie powstanie największa prezentacja polskiej muzyki w historii Sacrum Profanum.



Publiczność będzie mogła również usłyszeć standardy i improwizacje jazzowe, utwory muzyki współczesnej, alternatywnej, improwizowanej czy eksperymentalnej.

"To już 16. festiwal Sacrum Profanum; każda jego edycja była ogromnym doświadczeniem i niczym nieskrępowaną twórczością. W tym roku nawiązujemy do tego, że obchodzimy 100-lecie niepodległości, która również kojarzy się z wolnością i swobodą twórczą. Dajemy twórcom z 11 krajów możliwość tworzenia muzyki, jaką tylko sobie wyobrażają, niczym nie będziemy ich ograniczać" - powiedziała dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego Izabela Helbin.

Zdjęcie Sacrum Profanum 2018: Koncert Ustroje, fot. alkawroblewska/blackshadowstudio / materiały prasowe

Oprócz jubileuszu 100-lecia niepodległości festiwal Sacrum Profanum nawiązuje także do kolejnych rocznic: 85. Urodzin Krzysztofa Pendereckiego, 80. Urodzin Zygmunta Krauzego, 70-lecia Chóru Polskiego Radia i 100-lecia dekretu Piłsudskiego, zrównującego prawa wyborcze obywateli i obywatelek.



Dlatego hasła tegorocznego festiwalu to: "Niepodległość (Npdlgłść), Wolność (Wlnść), Emancypacja (Emncpcj) i Fantazmat (Fntzmt)". Dotyczą one zarówno wolności i twórczości oraz wyobraźni, jak i zasad życia społecznego, opartego na poszanowaniu praw mniejszości i równości. Brak samogłosek oznacza konieczność własnego odniesienia się do prezentowanych w hasłach idei i wartości.

Nowością w tegorocznym festiwalu będzie pasmo dla najmłodszych słuchaczy, ponieważ organizatorzy chcą wychować "nową publiczność" festiwali muzycznych. "Prowadzimy również edukację w liceach i staramy się, żeby ta publiczność zaczęła uczestniczyć w realizowanych w Krakowie projektach muzycznych" - powiedziała Izabela Helbin.

Zdjęcie Sacrum Profanum 2018: Zespół GGR Betong / materiały prasowe

Festiwal powstał w 2003 roku.

"Sacrum Profanum to możliwość spojrzenia w przyszłość: tym dalszą, im więcej w nas odwagi. 'Profanujemy' klasykę, tradycję i konserwatyzm. Sakralizujemy eksperyment, awangardę i ciekawość. Budując mosty między muzyką niezależną i akademicką, doprowadzamy do ich spotkania. Rozbudzamy głód na nową muzykę, nowych artystów i rozszerzamy kategorię estetycznej przyjemności" - deklarują na stronie internetowej organizatorzy festiwalu Sacrum Profanum.

Szczegółowe informacje o programie festiwalu dostępne są na stronie sacrumprofanum.com.



Organizatorami festiwalu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe i Miasto Kraków.

Zdjęcie Sacrum Profanum 2018: Spotkanie z Olgą Tokarczuk odbędzie się 17 września w ICE Kraków / materiały prasowe

Koncerty odbywają się w: Centrum Kongresowym ICE, Cricotece, Muzeum Inżynierii Miejskiej oraz Małopolskim Ogrodzie Sztuki.