Sacha Baron Cohen otrzyma nagrodę dla Geniusza Komedii

Portal „The Hollywood Reporter” ujawnił, kto podczas tegorocznego rozdania nagród MTV Movie & TV Awards zostanie uhonorowany nagrodą dla Geniusza Komedii. Statuetka ta powędruje do aktora i komika, którego najsłynniejszą kreacją jest postać Borata . Dotychczas taką nagrodę otrzymało tylko troje aktorów. Byli to Will Ferrell w 2013 roku, Kevin Hart (2015) oraz Melissa McCarthy (2016).

To kolejne wyróżnienie dla Sachy Barona Cohena, którego "Kolejny film o Boracie" to jedna z najlepiej ocenianych komedii tego roku. Jednak nagroda MTV dla Geniusza Komedii zostanie wręczona aktorowi za całokształt kariery. Tym wyróżnieniem honorowani są artyści, którzy do świata komedii wnieśli nieporównywalne zasługi, wpływając w ten sposób na rozwój gatunku.



Cohen w tym roku zdobył trzy nominacje do Oscarów - za filmy "Proces Siódemki z Chicago" i "Kolejny film o Boracie". Na innej wielkiej tegorocznej imprezie - gali rozdania Złotych Globów - cieszył się dwukrotnie. Dostał tam nagrodę za najlepszą rolę męską w komedii bądź musicalu, a jego "Kolejny film o Boracie" wygrał w kategorii dla najlepszej komedii bądź musicalu roku.



Podczas odbierania tej drugiej nagrody, Cohen wskazał na innego "geniusza komedii", który zadecydował o sukcesie filmu. W krótkim przemówieniu wspomniał, że nie byłby on możliwy bez nowego talentu, który pojawił się znikąd i okazał geniuszem komedii. Kiedy wszyscy myśleli, że Cohen mówi o Marii Bakalovej, która zagrała jego córkę, okazało się, że aktor ma na myśli Rudy’ego Giulianiego. Scena z byłym burmistrzem Nowego Jorku była tą najbardziej dyskutowaną w całym filmie. Sam Giuliani wolałby jednak o niej zapomnieć.



Sacha Baron Cohenla podczas tegorocznej gali rozdania nagród MTV Movie & TV Awards może oprócz nagrody dla Geniusza Komedii zdobyć jeszcze inne statuetki. Aktor został bowiem także nominowany w kategoria dla najlepszego filmowego duetu (razem z Marią Bakalovą) oraz za najlepszy występ w filmie (za rolę Abbiego Hoffmana w "Procesie Siódemki z Chicago"). A jego "Kolejny film o Boracie" powalczy o nagrodę w kategorii dla najlepszego filmu roku.



Tegoroczna ceremonia rozdania nagród MTV Movie & TV Awards podzielona została na dwie części. Ta główna, nadawana na żywo z Los Angeles, odbędzie się w niedzielę 16 maja. Poprowadzi ją Leslie Jones ("Ghostbusters. Pogromcy duchów").