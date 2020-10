Trwają prace nad adaptacją powieści Igora Brejdyganta, "Rysa". Na planie serialu pracują m.in. Julia Kijowska, Maciej Zakościelny, Janusz Chabior, Kinga Preis, Dawid Ogrodnik, Mariusz Ostrowski i Zbigniew Zamachowski.

Julia Kijowska i Maciej Zakościelny na planie filmu "Rysa" /materiały prasowe

Bohaterką powieści Igora Brejdyganta "Rysa" jest Monika Brzozowska - policjantka po przejściach. Pracująca w wydziale zabójstw kobieta, w miarę prowadzenia dochodzenia w sprawie serii morderstw dokonanych w Warszawie, zaczyna trafiać na tropy prowadzące... do niej samej.

Prowadząca śledztwo Monika Brzozowska przeczuwa, że w sprawie chodzi o coś więcej. Kolejne zbrodnie potwierdzają jej przypuszczenia. W toku śledztwa okazuje się, że dawne grzechy zamordowanych wiążą się z błędami młodości samej komisarz. Cierpiąca na zaniki pamięci policjantka zostaje wplątana w niebezpieczną grę, która zmusi ją do walki z demonami przeszłości.

Jak czytamy na stronie Grupy Wydawniczej Foksal, "Rysa" to "zajmujące połączenie kryminału z thrillerem psychologicznym, w którym największą zagadką okazują się zepchnięte do podświadomości bolesne doświadczenia. To także przekonująco opowiedziana przez mężczyznę opowieść o kobiecie, która z całych sił stara się odnaleźć w patriarchalnym policyjnym świecie, wygrać z dręczącymi ją lękami i ocalić samą siebie. Czy mimo głębokich cieni, jakie rzucają dawne grzechy, uda jej się to osiągnąć?".



