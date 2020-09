Ryan Reynolds zamierza kupić klub piłkarski

Słynny aktor znalazł nietypowy, jak na hollywoodzką gwiazdę, sposób na inwestowanie pieniędzy. Ryan Reynolds wraz ze swoim kolegą, aktorem Robem McElhenneyem, czyni starania, by kupić klub piłkarski.

Ryan Reynolds to sprawny przedsiębiorca AFP

Nie jest to jednak słynna drużyna, ale grająca w piątej lidze Wrexham A.F.C. W klub z Walii aktorzy gotowi są zainwestować 2 mln funtów.



Wrexham A.F.C. dziś jest drużyną mało znaną, ale tradycje ma długie i bogate. To trzeci najstarszy profesjonalny klub piłkarski na świecie. Został założony w 1864 roku.

W sezonie 1975/1976 doszedł do ćwierćfinału Puchar Zdobywców Pucharów, w którym wyeliminował po drodze Stal Rzeszów. Czasy świetności drużyna ta ma jednak za sobą, obecnie gra w piątej lidze angielskiej. Od 2011 roku jej właścicielem jest stowarzyszenie kibiców.



Władze klubu poinformowały, że zgłosiło się do nich dwóch potencjalnych inwestorów. Nie są to lokalni biznesmeni, ale dwie postaci ze świata show-biznesu: gwiazdor "Deadpoola" Ryan Reynolds oraz aktor znany z serialu "U nas w Filadelfii", Rob McElhenney. Chcą oni zainwestować w walijski klub 2 mln funtów (prawie 10 mln złotych), przejmując tym samym większościowy pakiet akcji.

Klubowi działacze przegłosowali decyzję o tym, by podjąć z rozmowy z Reynoldsem i McElhenneyem. Teraz pora na ruch ze strony potencjalnych inwestorów. Mają przedstawić swoją wizję przyszłości klubu.



Ryan Reynolds potwierdził na Twitterze, że faktycznie prowadzi rozmowy z Wrexham, ale nie zdradził, co skłoniło go do tego, by wejść w biznes piłkarski i dlaczego wybrał akurat Wrexham A.F.C.

Nie wszyscy wiedzą, że Reynolds to również sprawny przedsiębiorca. W sierpniu sprzedał swoją markę dżinu - Aviation American, koncernowi alkoholowemu Diageo. Transakcja opiewa na kwotę 610 mln dolarów.