Ryan Reynolds w walce z koronawirusem

Nie zawiódł fanów Ryan Reynolds, który dołączył do grona gwiazd zachęcających do pozostawania w domach na czas trwania pandemii koronawirusa. Popularny aktor zrobił to jednak w oryginalny sposób.

Ryan Reynolds przestrzega AFP

"Kolejna ważna wiadomość od ważnego celebryty. Rozprzestrzeniajmy dobre rady, a nie wirusa" - napisał Reynolds, dołączając do twitterowego wpisu nagranie wideo.

Aktor został "nominowany" do szerzenia wiedzy na temat koronawirusa przez premiera Kanady, Justina Trudeau. Szef kanadyjskiego rządu opublikował podobne nagranie, w którym oznaczył Reynoldsa i Michaela Buble'a oraz rozpoczął akcję otagowaną #PlankTheCurve (dosłownie: spłaszczyć krzywą zachorowań).

"Dziękuję premierze Trudeau. Musimy współpracować, aby zmniejszyć liczbę zachorowań i walczyć z wirusem COVID-19. Wszyscy wiemy, że w czasach kryzysu to właśnie na celebrytów możemy liczyć najbardziej. To oni pomogą nam przetrwać to wszystko. Zaraz po pracownikach medycznych, osobach, które pierwsze zjawiają się na miejscu zdarzenia, ludziach pracujących dla ważnych służb, pingpongistach, manekinach - one radzą sobie świetnie - wymyślonych przyjaciołach z dzieciństwa oraz czterystu innych rodzajach ludzi. Słuchajcie! Zostańcie w domach, trenujcie trzymanie dystansu od innych, myjcie ręce. Razem to przetrwamy" - zapewnia Reynolds.

Aktor "nominował" do udziału w akcji trzech innych Kanadyjczyków - Stevena Page’a, swojego brata Terry’ego z Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej oraz Setha Rogena.

Rogen odpowiedział już na nominację Reynoldsa. Aktor, o którym ostatnio było głośno z powodu jego komentarzy odnośnie musicalu "Koty", opublikował swoje wideo na Twitterze.

"Przebywam właśnie w moim bunkrze, gdzie właśnie wykończyłem ostatnią rolkę zachomikowanego papieru toaletowego. Nagrywam to wideo, bo Ryan Reynolds nominował mnie do rozpowszechnienia apelu do wszystkich Kanadyjczyków, aby pomogli spłaszczyć krzywą zachorowań. Zostańcie w domach, myjcie ręce, nie wychodźcie. Są gorsze rzeczy, o które można by was prosić" - zaapelował Rogen, nominując trzech kolejnych Kanadyjczyków.

Aktualnie w Kanadzie potwierdzono blisko 2800 przypadków zarażenia koronawirusem i 27 zgonów.