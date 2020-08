Ryan Reynolds w filmie twórców "Spider-Man Universum"

Ryan Reynolds zagra w wyprodukowanej dla studia Universal Pictures komedii, zatytułowanej "Everyday Parenting Tips". Współproducentami filmu będą Phil Lord i Chris Miller - twórcy filmu "21 Jump Street" oraz producenci nagrodzonego Oscarem dla najlepszej animacji filmu "Spider-Man Universum".

Ryan Reynolds nie narzeka na brak nowych projektów /Nathan Congleton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

"Kiedy moje dzieci boją się potworów, a mój mąż żartuje, próbując je rozweselić - czy to jeszcze pogarsza sytuację? Prawdopodobnie sam jest potworem" - oto fragment krótkiego opowiadania, na podstawie którego oparty zostanie scenariusz filmu "Everyday Parenting Tips" (w wolnym tłumaczeniu: "Codzienne rady dla rodziców").

Został on opublikowany w maju 2020 roku w magazynie "New Yorker". Jego autorem jest Simon Rich.



Ryan Reynolds wcieli się w filmie "Everyday Parenting Tips" w rolę ojca rodziny, który zmaga się z wychowaniem dzieci. Jest to o tyle trudniejsze, że zbliża się Wielkie Powstanie Potworów.

Scenariusz filmu napisze autor opowiadania, który ostatnio pracował nad najnowszym filmem Setha Rogena zatytułowanym "An American Pickle".

Reżyserem filmu "Everyday Parenting Tips" będzie Paul King. Twórca dwóch części fabularnej wersji popularnej bajki dla dzieci o przygodach misia "Paddingtona". Ostatnio wyreżyserował też dwa odcinki serialu Netfliksa "Siły Kosmiczne", a w przygotowaniu jest jeszcze inny projekt, przy którym będzie współpracował z Simonem Richem. Będzie to szykowany dla Netfliksa film, opowiadający o młodym Willym Wonce.

Ryan Reynolds związany jest z kilkoma innymi projektami czekającymi na premierę, bądź będącymi w fazie przygotowania. To między innymi kręcony przez Netfliksa "Red Notice", w którym pojawi się u boku Gal Gadot i Dwayne’a Johnsona. Reynolds razem z Samuelem L. Jacksonem i Salmą Hayek zagra również w kontynuacji filmu "Bodyguard zawodowiec". Zobaczymy go również w komedii sci-fi "Free Guy", w której wcieli się w rolę Guya, pobocznej postaci z gry komputerowej. Kiedy Guy odkrywa, że nic nie znaczy, postanawia to zmienić.

"Everyday Parenting Tips" to kolejny projekt studia Universal poruszający się w gatunku "monster movie". Do tej pory były to poważne produkcje takie jak "Niewidzialny człowiek", czy zapowiedziany "The Wolfman", w którym Ryan Gosling wcieli się w rolę wilkołaka. Na zrealizowanie czekają już projekty takich filmów jak "Niewidzialna kobieta" Elizabeth Banks, "Renfield" Dextera Fletchera oparty na postaciach z "Draculi", "Frankenstein" Jamesa Wana, "Monster Mash" Matta Stawskiego oraz "Dark Army" Paula Feiga.

