Ryan Reynolds uwielbia się w roli... rodzica

Słynący z poczucia humoru Ryan Reynolds okazuje się fantastycznym ojcem. Razem ze swoją żoną, Blake Lively, wychowują trzy dziewczynki. James, Inez i Betty są jego priorytetami. I co nie jest bez znaczenia, aktor lubi mówić publicznie o tym, ile radości daje mu spędzanie czasu ze swoimi córkami. Zwłaszcza z najmłodszą.

Ryan Reynolds ma w domu same dziewczyny /Han Myung-Gu/WireImage /Getty Images

W świecie wielkich gwiazd, czerwonych dywanów i fleszy, tematy takie, jak rodzicielstwo zdają się schodzić na dalszy plan. Na szczęście, jedynie zdają się, bo w istocie nie brakuje przykładów artystów, dla których ich największym życiowym dziełem jest... rodzina. Przykład? Ryan Reynolds.



Aktor udzielił ostatnio genialnego wywiadu bardzo młodemu reporterowi. Mack Cohen jest synem Matta Cohena, dziennikarza etonline.com i najmłodszym reporterem tego serwisu. Ma 5 lat, ale sprytu tyle, jakby miał 55 lat. I dał temu dowód podczas rozmowy z Ryanem Reynoldsem.

Reklama

Pretekstem do wywiadu była zbliżająca się premiera filmu animowanego, w którym Reynolds użyczył swojego głosu - "Krudowie. Nowa Era". To kolejny film z nominowanej do Oscara serii o odważnych jaskiniowcach. Rozmowa jednak dość szybko przestała dotyczyć tematów zawodowych. Mack nieprzesadnie dbając o konwenanse, bo na wizji bezceremonialnie odsunął próbującego odzyskać mikrofon ojca, zapytał aktora, z którą z córek "z jego paczki", lubi spędzać czas najbardziej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Krudowie 2: Nowa Era" [trailer] materiały prasowe

"Mam nowe dziecko, które ma już rok. To Betty i naprawdę fajnie jest patrzeć, jak dorasta" - odpowiedział 44-letni aktor. 5-letni dziennikarz poszedł za ciosem i dopytał, czy Ryan Reynolds jest zadowolony z rozmiarów swojej paczki. "Wow! Myślę, że teraz jest całkiem niezły, ale doceniam przynętę, Mack - powiedział ze śmiechem Reynolds.

Ryan Reynolds jest w związku z 33-letnią Blake Lively, którą poślubił w 2012 roku. Ma trzy córki: James (ur. 16 grudnia 2014), Ines (ur. 30 września 2016) i Betty (ur. 21 października 2019). Gwiazdor "Deadpoola" nigdy nie ukrywał też, że bycie ojcem dziewczynek po tym, jak ona sam dorastał w towarzystwie trzech braci, jest "niezłą jazdą", z której jednak nigdy by nie zrezygnował.