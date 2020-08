Ryan Reynolds uruchomił własną platformę streamingową

Netflix, HBO GO, Apple TV+ czy Disney+ mają nową konkurencję na rynku platform streamingowych! To założony przez Ryana Reynoldsa serwis Mint Mobile+. Według zapowiedzi twórcy platformy, widzowie znajdą na niej "80 minut nieoryginalnych treści do kompulsywnego oglądania. Udostępnionych na Mint Mobile+ we wspaniałej jakości DVD z 2003 roku".

Ryan Reynolds ma do siebie sporo dystansu /Nathan Congleton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

To kolejny żart dowcipnego aktora, który niejeden raz udowadniał, że ma do siebie ogromny dystans. Teraz do żartów ze swojej roli w kasowej klapie, jaką był superbohaterski film "Green Lantern", dołożył wspomniany wyżej serwis streamingowy. 80-minutową rozrywką w jakości DVD z 2003 roku jest inna klapa finansowa, w jakiej wziął udział - film "Niezawodny plan".



W "Niezawodnym planie" Reynolds wcielił się w rolę Kevina. Członka trzyosobowej grupy przyjaciół, którzy dla rozrywki opracowują plany napadów na różnej maści obiekty, takie jak banki czy sklepy jubilerskie. Choć nie zamierzają wprowadzać w życie swoich planów, staje się inaczej, gdy te wpadają w ręce groźnego gangstera. Ten zmusza ich do realizacji jednego z nich.

Reklama

Główna strona platformy Mint Mobile+ na pierwszy rzut oka może wprowadzić w błąd. W układzie podobnym do tych z innych platform, zobaczyć tam można kilka różnych miniatur filmowych pogrupowanych w takie kategorie jak: Oryginalne oryginały, Tak jakby oryginały, Nieoryginalne oryginały oraz Top 10 w Stanach Zjednoczonych. Pod miniaturami kryją się odnośniki do "Niezawodnego planu".

Powstanie platformy Mint Mobile+ zostało ogłoszone przez Reynoldsa za pośrednictwem portalu Twitter.



Przedsięwzięcie streamingowe to akcja promocyjna sieci komórkowej Ryana Reynoldsa: Mint Mobile.