Wątek sequela pojawił się na marginesie promocji nowego serialu Levy'ego, który ten wyreżyserował dla Netfliksa. "Światło, którego nie widać" to adaptacja "All the Light We Cannot See", nagrodzonej Pulitzerem książki Anthony'ego Doerra z 2014 r. Powieść traktuje o niewidomej francuskiej dziewczynie i niemieckim nastolatku, których ścieżki przecinają się we Francji w czasie II wojny światowej. 4-odcinkowy serial zadebiutuje na Netfliksie 2 listopada.