Ryan Reynolds i wymyśleni przyjaciele

Ryan Reynolds i John Krasinski połączą siły w fantastycznej komedii "Imaginary Friends". Krasinski nie dość, że pojawi się u boku Reynoldsa na ekranie, będzie odpowiadał za scenariusz i reżyserię filmu.

Kariera Ryana Reynoldsa nabrała ostatnio dużego rozpędu /Michael Stewart/FilmMagic /Getty Images

W filmie "Imaginary Friends" Ryan Reynolds wcieli się w bohatera, który widzi i rozmawia z wyimaginowanymi przyjaciółmi innych ludzi. Zaprzyjaźnia się z tymi, którzy zostali zapomniani i odrzuceni. Jednak niektórzy "przyjaciele na niby", pozbawieni troski i uwagi, zwracają się ku ciemnej stronie. I to od postaci granej przez Reynoldsa zależy uratowanie świata przed złem.



Na ekranie towarzyszyć mu będzie John Krasinski, który stanie również za kamerą i będzie odpowiadał za scenariusz filmu. Krasiński stał się pożądanym reżyserem, po ogromnym sukcesie "Cichego miejsca". Obecnie trwa postprodukcja kontynuacji horroru science-fiction, której premiera planowana jest na 20 marca 2020 r.

Dla Ryana Reynoldsa to kolejnyprojekt, w którym weźmie udział. Będzie on jednym z głównych bohaterów, obok Willa Ferrella, świątecznego musicalu, który powstaje na bazie "Opowieści wigilijnej". Zobaczymy go również w produkcji Netfliksa "6 Underground", a także w komedii przygodowej "Free Guy" Shawna Levy'ego.