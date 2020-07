Ryan Gosling wilkołakiem u Leigh Whannella

Znamy nazwisko reżysera, który zrealizuje kolejny film o klasycznych potworach ze stajni studia Universal. Produkcję zatytułowaną "The Wolfman", w której w postać tytułowego wilkołaka wcieli się Ryan Gosling, wyreżyseruje Leigh Whannell. Będzie to drugi w jego karierze klasyczny horror Universalu po niedawnym "Niewidzialnym człowieku". Film wyprodukuje studio Blumhouse.

Leigh Whannell to w ostatnim czasie jeden z najbardziej zapracowanych reżyserów w Hollywood /David M. Benett/Dave Benett/WireImage /Getty Images

Whannell będzie nie tylko reżyserem, ale też autorem zarysu scenariusza, dla którego inspiracją będzie film "Wilkołak" z 1941 roku. Inną inspiracją do postaci granej przez Goslinga będzie rzekomo film "Wolny strzelec" i jego bohater grany przez Jake'a Gyllenhaala. Pełny scenariusz filmu "The Wolfman" napiszą Lauren Schuker Blum oraz Rebecca Angelo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wolny strzelec" [trailer]

Reklama

Według informacji przekazanych przez portal "Deadline", studio Universal już jakiś czas temu zaproponowało Whannellowi, by zajął się reżyserią filmu "The Wolfman". On jednak odmówił, a zmienił zdanie dopiero, gdy z projektem związało się należące do Jasona Bluma studio Blumhouse.

Nie wiadomo, kiedy rozpoczną się zdjęcia do filmu "The Wolfman". Sukces "Niewidzialnego człowieka" sprawił, że nie jest to jedyna tego typu produkcja, której należy spodziewać się w najbliższym czasie. Na zrealizowanie czekają już projekty takich filmów, jak "Niewidzialna kobieta" Elizabeth Banks, "Renfield" Dextera Fletchera, "Frankenstein" Jamesa Wana, "Monster Mash" Matta Stawskiego oraz "Dark Army" Paula Feiga.

Leigh Whannell zadebiutował jako scenarzysta głośnym filmem "Piła", który przyniósł mu rozgłos i międzynarodowe uznanie. W kolejnych latach kontynuował tę serię, tworząc też inną odnoszącą sukcesy filmową franczyzę - cykl "Naznaczony". Dwa jego ostatnie filmy to wspomniany już "Niewidzialny człowiek" oraz świetny thriller "Ulepszenie", który od niedawna można oglądać na serwisie Netflix.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Niewidzialny człowiek" [trailer 2] materiały dystrybutora

Obecnie Whannell pracuje też nad serialową wersją filmu "Ulepszenie", a jego nazwisko powtarzane jest również w kontekście remake'u klasycznej "Ucieczki z Nowego Jorku".