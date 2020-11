Ryan Gosling: Kocha, lubi, szanuje

​Jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych aktorów, pracujących obecnie w Hollywood. Swój czas dzieli między pozycje niskobudżetowe i kino gatunkowe. Nie chciał zagrać Batmana, ponieważ przerażało go związanie się z jedną rolą na kilka lat. Gdy dowiedział się, że jest bohaterem internetowych memów, poprosił o pokazanie kilku i popłakał się ze śmiechu. 12 listopada Ryan Gosling kończy 40 lat.

Kariera Ryana Goslinga trwa już ponad 25 lat / Europa Press/Europa Press /Getty Images

Swą popularność Ryan Gosling zawdzięcza nie tylko talentowi, ale także zdrowemu podejściu do siebie i sukcesu.



Od "Klubu Myszki Miki" do "Fanatyka"

Urodzony w Kanadzie Gosling, aktorstwem interesował się od najmłodszych lat. Gdy jego rodzice rozwiedli się, zamieszkał wspólnie z matką i starszą siostrą. Rodzeństwo wspólnie chodziło na konkursy talentów. Dla Goslinga była to także forma ucieczki. W szkole nie miał przyjaciół, był nękany przez innych uczniów. Najlepiej wspomina rok, podczas którego... uczył się w domu.



Zdjęcie Ryan Gosling karierę zaczynał u boku Britney Spears, Christiny Aguilery i Justina Timberlake'a / WALT DISNEY TELEVISION / Album Online / East News

Pierwszym krokiem w jego karierze okazał się angaż do programu dla dzieci "Klub Myszki Miki", produkowanego przez Disney Channel. Określany jako "mniej utalentowany" przez producentów, na ekranie pojawiał się nieregularnie. Jako jedyny z dziecięcej obsady nie mieszkał w budynku przy studiu, tylko na pobliskim polu kempingowym, a jego zarobki przez długi czas zapewniały utrzymanie całej rodziny. Mimo to tamte czasy wspomina z uśmiechem. Na planie spotkał także Justina Timberlake'a, z którym szybko się zaprzyjaźnił.

Po skasowaniu "Klubu Myszki Miki" występował gościnnie w programach dla dzieci, między innymi "Czy boisz się ciemności" i "Gęsiej skórce". Polscy widzowie mogą go kojarzyć głównie z serialu młodzieżowego "Liceum na fali" (1997-1998), gdzie, wbrew swojemu dzisiejszemu wizerunkowi, wcielił się w postać histerycznego kujona Seana. Jego ostatnim telewizyjnym projektem był "Młody Herkules" (1998-1999), w którym zagrał tytułową rolę. Właśnie w czasie jego realizacji zdecydował się porzucić seriale na rzecz filmów.

Dzięki udziałowi w "Fanatyku" (2001) Henry'ego Beana udało mu się szybko zerwać z wizerunkiem dziecięcego aktora. Historia młodego Żyda, który nie potrafi pogodzić się ze swoją tożsamością i wstępuje do grupy neonazistów zwróciła na niego uwagę krytyków. Mimo pochlebnych recenzji i wielu wyróżnień, "Fanatyk" okazał się finansową katastrofą. Komercyjny sukces przyszedł dopiero z premierą "Pamiętnika" (2004) Nicka Cassevetesa, który z Goslinga i partnerującej mu Rachel McAdams uczynił gwiazdy światowego formatu. Udział w romantycznej historii sprawił, że aktor nagle zaczął pojawiać się na listach najprzystojniejszych i najseksowniejszych mężczyzn na świecie. Sam podchodził do tego z przymrużeniem oka, nie widząc w sobie nic wyjątkowego.

Niedługo później przyszedł kolejny sukces. Rola uzależnionego od narkotyków nauczyciela w niezależnym "Szkolnym chwycie" (2006) Ryana Flecka, przyniosła mu pierwszą w karierze nominację do Oscara. Rok później wystąpił w "Miłości Larsa" (2007) Craiga Gillespiego, która z kolei przyniosła mu premierową nominację do Złotego Globu. Historia introwertyka, który zakochuje się bez pamięci w sekslalce stanowiła ze strony Goslinga zabawę z wizerunkiem, jaki przyległ do niego po "Pamiętniku". W przyszłości ironizował z nim jeszcze wielokrotnie.