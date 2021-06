​Ruszyły prace nad sequelem "Cruelli"

Choć disneyowska "Cruella" weszła do kin zaledwie pod koniec ubiegłego miesiąca, reakcje na film wyreżyserowany przez Craiga Gillespiego wystarczyły, by studio Disneya podjęło decyzję o jego kontynuacji. Oznacza to, że już wkrótce Emmę Stone ponownie zobaczymy w roli kultowego czarnego charakteru, Cruelli de Vil. Postaci znanej w Polsce jako Cruella de Mon.

Emma Stone ponownie wcieli się w Cruellę /materiały prasowe

Reklama

"Cruella" opowiada o buntowniczych początkach jednego z najbardziej znanych i modnych kinowych złoczyńców, legendarnej Cruelli de Mon. Akcja filmu rozgrywa się w Londynie w latach 70., w trakcie punkrockowej rewolucji. Opowiada historię Estelli, bystrej i kreatywnej dziewczyny, zdeterminowanej, by zyskać sławę dzięki swoim projektom. Zaprzyjaźnia się z parą młodych złodziei i razem żyją na londyńskich ulicach. Pewnego dnia talent Estelli do mody przyciąga wzrok legendy mody, baronowej von Hellman (Emma Thompson) - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Cruella".



Film Gillespiego zadebiutował w kinach 28 maja, a jednocześnie trafił na wciąż niedostępną w Polsce platformę Disney+, gdzie można go obejrzeć za dodatkową opłatą. Niemałą, bo za seans trzeba zapłacić 30 dolarów. W kinach na całym świecie "Cruella" zdążyła już zarobić 48,5 miliona dolarów. Nie wiadomo, ilu widzów zobaczyło ten film na platformie Disney+, ale wyniki te są najwyraźniej bardzo zadowalające.

Wideo "Cruella" [trailer 2]

Reklama

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z sukcesu "Cruelli" w box-office, który idzie w parze z mocnym wynikiem na platformie Disney+. Nasz film został przyjęty przez widzów na całym świecie niewiarygodnie dobrze. Na serwisie 'RottenTomatoes' ma aż 97 proc. pozytywnych recenzji, a oceny widzów, którzy go widzieli, stawiają ten film wśród najbardziej popularnych fabularnych wersji znanych kreskówek. Będziemy grali go długo, by każdy mógł się nim nacieszyć" - poinformował w specjalnym oświadczeniu rzecznik studia Disneya.

Efektem popularności filmu będzie jego kontynuacja. Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", ruszyły już prace nad drugą częścią "Cruelli". Można zakładać, że sequel wyreżyseruje Gillespie na podstawie scenariusza autora scenariusza pierwszej części, Tony’ego McNamary.