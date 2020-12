Ruszyły prace nad kontynuacją „Player One” Spielberga

Studio Warner Bros. szykuje się do ekranizacji książki Ernesta Cline’a „Ready Player Two”, która miesiąc temu miała swoją premierę. To kontynuacja powieści „Ready Player One”, którą przeniósł na duży ekran Steven Spielberg. Decyzja o rozpoczęciu prac nad kontynuacją filmu „Player One” była właściwie formalnością zważywszy na świetne wyniki finansowe filmu Spielberga. Zarobił on w kinach prawie 600 milionów dolarów.

Tye Sheridan w filmie "Player One" /AMBLIN ENTERTAINMENT/DE LINE PICTURES/DREAMWORKS/WARNER BROS /East News

O tym, że ruszyły prace nad ekranizacją "Ready Player Two", poinformował autor tej książki w rozmowie z portalem "Inverse". "Film jest we wczesnej fazie planowania, szczególnie że Hollywood jest teraz w stanie zastoju. Z doświadczenia przy realizacji pierwszej części filmu mogę powiedzieć, że wszyscy mieliśmy z tego niezłą zabawę" - mówi Cline o filmie, który wyprodukuje studio Warner Bros. Pisarz był też współautorem scenariusza filmu Spielberga.



Cline nie wypowiedział się na temat tego, czy w drugiej części filmu pojawią się gwiazdy "jedynki", ani kto napisze scenariusz ekranizacji "Ready Player Two". Nie wiadomo też, czy jej reżyserem ponownie będzie Steven Spielberg. Niewykluczone, że legendarny reżyser zadowoli się funkcją producenta wykonawczego.



Akcja pierwszej części książki Cline’a rozgrywa się w 2045 roku. Autor kreuje mroczną wizję przyszłości, w której panuje głód, bieda i choroby. Ludzie uciekają od rzeczywistości do wirtualnego świata znanego jako OASIS, gdzie można być kim tylko się chce i eksplorować niezliczone światy. Ale też brać udział w ogromnym konkursie zainicjowanym przez twórcę OASIS, Jamesa Hallidaya. Kto odgadnie wszystkie jego zagadki, ten przejmie kontrolę nad światem OASIS. Ekscytująca rozgrywka będzie miała duży wpływ także na rzeczywistość.



W drugiej części książki powraca bohater "Ready Player One" Wade Watts, który odkrywa kolejną tajemnicę Hallidaya. Nowy "easter egg" ukryty w świecie OASIS, którego odnalezienie gwarantuje tajemniczą nagrodę. Wraz z nową zagadką pojawia się także nowy wróg, który gotów jest zabić miliony, by zdobyć to, czego pragnie. Po raz kolejny zagrożone jest życie Wattsa oraz los OASIS i ludzkości.



W rolach głównych w filmie "Player One" wystąpili Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena Waithe, Mark Rylance, Letitia Wright oraz Simon Pegg.