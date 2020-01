Ruszyły prace nad drugą częścią filmu "Kapitan Marvel"

Decyzja o oficjalnym rozpoczęciu prac nad drugą częścią komiksowego widowiska "Kapitan Marvel" była formalnością. Pierwsza część filmu zarobiła w kinach ponad miliard dolarów. Portal "The Hollywood Reporter" poinformował, że scenariusz do "Kapitan Marvel 2" napisze Megan McDonnell, a akcja kontynuacji przeniesie się z lat 90. ubiegłego wieku do teraźniejszości.

Brie Larson jako tytułowa bohaterka filmu "Kapitan Marvel" /Wiese/FaceToFace/REPORTER / East News

Telewizja Serial Marvela "WandaVision" już w 2020 roku



Reklama

Informacja o tym, że to właśnie Megan McDonnell napisze scenariusz filmu "Kapitan Marvel 2" nie są jeszcze potwierdzone. Wiadomo jednak, że są z nią prowadzone negocjacje w tej sprawie. I prawdopodobnie zakończą się sukcesem. Dla Megan McDonnell nie będzie to pierwsze spotkanie z komiksowym uniwersum Marvela, którego częścią jest postać Kapitan Marvel. Jest ona jedną ze scenarzystek związanych z projektem serialu "WandaVision", który ma pojawić się na serwisie streamingowym Disney+ jeszcze w tym roku.



Wstępnie premiera drugiej części filmu "Kapitan Marvel" zaplanowana została na 2022 rok. Według informacji, do których dotarł "THR" do projektu nie powrócą odpowiedzialni za sukces pierwszego filmu Anna Boden i Ryan Fleck. Nie rozstają się oni jednak z uniwersum Marvela. Ich nazwiska wiązane są z kolejnym komiksowym serialem, który w przyszłości ma zostać zrealizowany przez Disney+.

Nieznane są jeszcze żadne szczegóły dotyczące fabuły filmu "Kapitan Marvel 2". Wiadomo jedynie, że jego akcja umiejscowiona zostanie w czasach współczesnych.

Bohaterką filmu "Kapitan Marvel" jest Carol Danvers, w tej roli Brie Larson.





Brie Larson: Przeciw seksizmowi Hollywood 1 / 10 Brie Larson przyszła na świat 1 października 1989 roku w Sacramento jako Brianne Sidonie Desaulniers. Na srebrnym ekranie zadebiutowała w wieku 9 lat w komediowym skeczu w programie "The Tonight Show with Jay Leno", w którym zaprezentowała parodię lalki Barbie "Malibu Mudslide Barbie". W kolejnych latach dostawała gościnne rólki w telewizyjnych serialach: "Dotyku anioła", "Asach z klasy" i sitcomie "Schimmel". Ten ostatni nie trafił nawet na emisję po tym, jak u gwiazdy show, aktora Roberta Schimmela, zdiagnozowano przed premierą raka. Źródło: East News Autor: Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER udostępnij

Zostaje ona wplątana w międzygalaktyczną wojnę pomiędzy kosmicznymi rasami Kree i Skrull. Na skutek wybuchu eksperymentalnego silnika zostaje obdarzona mocą, która czyni ją jednym z najpotężniejszych supererbohaterów Marvela. Oprócz występu w solowym filmie, Kapitan Marvel można było również zobaczyć w finałowej części serii "Avengers", filmie "Avengers: Koniec gry".