Ruszył 11. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja

Nowości filmowe, Mark Cousins jako gość specjalny i branżowe dyskusje znalazły się w programie Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. 11. edycja imprezy potrwa do 18 października w Łódzkim Domu Kultury oraz online - poinformował na Twitterze Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Plakat tegorocznego Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja /materiały prasowe

"Jak co roku w programie nie mogło zabraknąć filmowych hitów nagradzanych podczas najważniejszych festiwali, takich jak Wenecja czy Berlin. Jest to m.in. obraz Vadima Perelmana 'Poufne lekcje perskiego', który do kin trafi dopiero w grudniu" - czytamy na stronie PISF.



Wideo "Poufne lekcje perskiego" [trailer oryginalny]

Zapowiedziano, że w ramach sekcji "Krytyczne premiery" będzie można również zobaczyć debiut fabularny Carla Sironiego pt. "Sole". "Z Wenecji przyjedzie z kolei francuski film 'Tylko zwierzęta nie błądzą' Dominika Molla, który w zeszłym roku rywalizował w konkursie Giornate degli Autori z 'Bożym Ciałem' Jana Komasy. W programie jest również najnowsza produkcja Piotra Domalewskiego pt. 'Jak najdalej stąd'" - napisano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tylko zwierzęta nie błądzą" [trailer] materiały prasowe

Jak wyjaśniono, podczas 11. edycji imprezy filmy będą czekać na widzów nie tylko na ekranie w Kinie Szpulka w Łódzkim Domu Kultury, ale także na festiwalowej platformie VOD - Think Film, dzięki której w wydarzeniach będzie można uczestniczyć z dowolnego miejsca.

"Gościem specjalnym spotkania będzie ceniony na świecie twórca, laureat Europejskiej Nagrody Filmowej 2020 w kategorii Innovative Storytelling - Mark Cousins. Pretekstem do wydarzenia jest jego najnowszy dokument pt. 'Oczy Orsona Wellesa'" - czytamy na stronie PISF.

Rozmowę z artystą poprowadzą Kuba Mikurda i Stanisław Liguziński.

Zaplanowano również cykl paneli dyskusyjnych. "Eksperci podejmą tym razem tematy przeobrażeń krytyki filmowej, sytuacji na rynku VOD, kreatywnym tworzeniu seriali premium czy VR" - wyjaśniono.

W tegorocznym programie festiwalu zaplanowano 5 dyskusji z udziałem 18 gości, m.in. Ewy Puszczyńskiej, Agnieszki Smoczyńskiej, Katarzyny Lewińskiej, Łukasza Targosza, Marty Szymanek, Łukasza Dzięcioła, Grażyny Torbickiej czy Tomasza Raczka.