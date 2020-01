Ruszają prace nad serialem o Robercie Langdonie, bohaterze książek Dana Browna

Pierwsze informacje na temat serialu o Robercie Langdonie pojawiły się już w czerwcu ubiegłego roku. Jednak dopiero teraz stacja NBC oficjalnie potwierdziła zamówienie jego pilota. "Langdon" ma zostać oparty na motywach wydanej w 2009 roku książki Dana Browna "Zaginiony symbol".

Tom Hanks jako Robert Langdon w filmie "Inferno" /COLUMBIA PICTURES/IMAGINE ENTERTAINMENT/RIVER ROAD EN / East News

Robert Langdon stworzona przez Dana Browna postać naukowca, rozsławiona za sprawą bestsellerowej powieści "Kod Leonarda da Vinci" przeniesionej na duży ekran przez Rona Howarda. Do tej pory jego przygody opisane zostały na kartach pięciu powieści. W adaptacjach filmowych trzech z nich w rolę Langdona wcielił się Tom Hanks.

Serial "Langdon" będzie więc okazją do tego, by po raz pierwszy w roli słynnego specjalisty od symboli zobaczyć kogoś innego. Póki co jednak nie wiadomo, kto miałby wcielić się w tę rolę.

"Zaginiony symbol" to trzecia z serii powieści o Robercie Langdonie. Jej akcja rozpoczyna się, gdy Langdon niespodziewanie zostaje wezwany do Waszyngtonu, by wygłosić odczyt na Kapitolu. Szybko wychodzi na jaw, że to pułapka. Na miejscu Langdon odnajduje odciętą dłoń swojego przyjaciela i mentora Petera Solomona, prominentnego członka loży masońskiej. Jego pokryta wytatuowanymi symbolami ręka to zaproszenie do gry, której stawką jest życie Solomona.

Autorami scenariusza pilota serialu "Langdon" będą Dan Dworkin i Jay Beattie. Na ich koncie znajdują się takie seriale jak m.in. "Zemsta", "Skorpion", " The Crossing: Przeprawa" czy "American Horror Story". Danowi Brownowi przypadnie w udziale rola producenta wykonawczego. Wśród producentów serialu są nazwiska Rona Howarda i Briana Grazera odpowiedzialnych za filmową serię przygód Roberta Langdona.

W skład serii książek o przygodach Roberta Langdona wchodzą powieści "Anioły i demony", "Kod Leonarda da Vinci", "Zaginiony symbol", "Inferno" oraz "Początek". Zostały one sprzedane na całym świecie w liczbie ponad 120 milionów kopii. Trzy filmy, które powstały na ich podstawie obejrzało w kinach prawie półtora miliarda widzów.

"Inferno" 1 / 11 Tom Hanks i Felicity Jones w scenie z filmu "Inferno" Źródło: materiały prasowe udostępnij

"Langdon" to szósty serial zamówiony przez stację NBC na nadchodzący sezon. Wśród innych tytułów jest między innymi komedia "Young Rock" opowiadająca o przygodach młodego Dwayne'a Johnsona. Innym serialem komediowym zamówionym przez NBC jest produkcja o burmistrzu Los Angeles, w której w roli głównej wystąpi Ted Danson. W planach stacji jest również serial "Ordinary Joe", którego zarys fabuły przypomina słynny "Przypadek" Krzysztofa Kieślowskiego. Jego bohater staje przed życiowym wyborem, a serial ma pokazywać, jak dalej potoczyłyby się jego losy w zależności od podjętych decyzji.