​Ruszają prace nad filmem biograficznym poświęconym Cher

Kolejna gwiazda muzyki doczeka się filmu o swoim życiu. Tym razem będzie to Cher, która 20 maja, w dniu swoich 75. urodzin, podzieliła się tą informacją z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Film wyprodukują Judy Craymer i Gary Goetzman, czyli producenci musicalu "Mamma Mia", a scenariusz napisze scenarzysta "Narodzin gwiazdy" Eric Roth.

"Universal zrobi mój film biograficzny, który wyprodukują moi przyjaciele Judy Craymer i Gary Goetzman. To producenci dwóch części serii 'Mamma Mia'. Mój drogi przyjaciel, zdobywca Oscara, Eric Roth napisze scenariusz. To autor scenariuszy takich filmów jak "Forrest Gump" czy "Narodziny gwiazdy", by wymienić tylko kilka z nich" - napisała na Twitterze Cher. Informację o powstającym filmie potwierdził portal "Variety".



Cher będzie również jedną z producentek swojej ekranowej biografii. Słynna wokalistka pracowała już z Craymer i Goetzmanem przy filmie "Mamma Mia! Here We Go Again", w którym wcieliła się w rolę babci głównej bohaterki. Cher ma na koncie także współpracę z Rothem. Napisał on scenariusz filmu "Podejrzany" z 1987 roku, w którym piosenkarka wystąpiła u boku Dennisa Quaida i Liama Neesona.

Film biograficzny o Cher nie ma jeszcze tytułu. Nie wiadomo również, kto wcieli się w rolę wokalistki. Eric Roth wydaje się najbardziej odpowiednią osobą do napisania scenariusza filmu o artystce, której kariera trwa nieprzerwanie od lat 60. ubiegłego wieku. Swoimi poprzednimi filmami, takimi jak "Forrest Gump" i "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", udowodnił, że dobrze czuje się w opowieściach, których fabuła rozciąga się na dekady.

Cher rozpoczęła karierę w wieku 16 lat po przybyciu do Los Angeles. Na początku nagrywała w wytwórni słynnego Phila Spectora. Później poznała Sonny’ego Bono, a duet, który z nim stworzyła, doprowadził ją nie tylko do sukcesów muzycznych, ale i do małżeństwa. Razem nie tylko żyli i śpiewali, ale prowadzili też własny program telewizyjny. Po rozwodzie w 1975 roku Cher z powodzeniem robiła karierę solową. Coraz częściej zaczęła pokazywać się też na dużym ekranie, gdzie również osiągnęła sukcesy. Ich ukoronowaniem był Oscar dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za film "Wpływ księżyca" z 1987 roku. W całej karierze Cher sprzedała na całym świecie ponad 100 milionów egzemplarzy swoich płyt