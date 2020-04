Rusza filmowa akcja Stowarzyszenia Nowe Horyzonty

"Deerskin" Quentina Dupieuxa, "Tommaso" Abla Ferrary i "Biały, biały dzień" Hlynura Palmasona – te produkcje będzie można obejrzeć na platformach streamingowych w pierwszy weekend maja. W filmowe podróże do Francji, Włoch i Islandii zabierze widzów Stowarzyszenie Nowe Horyzonty w ramach akcji #majówkanahoryzoncie.

Jak podkreślił kierownik ds. PR Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Stanisław Abramik, w związku z tym, że majówka w Polsce na razie ogranicza się do wyjścia do parku bądź do lasu stowarzyszenie chce "rozszerzyć te horyzonty". - Mamy kilka świetnych nowości filmowych dostępnych legalnie online, które dystrybuujemy. Chcemy zaprosić na majówkowe wyjazdy razem z naszymi filmami - powiedział PAP.



Jedna z premier to nowy obraz Hlynura Palmasona "Biały, biały dzień", który będzie dostępny na VOD od piątku. "To film przedstawiający Islandię jako jeden z najgorętszych kierunków wyjazdowych w ogóle, ale też pokazujący, w jakiej formie jest teraz kino islandzkie. To jedna z najlepiej rozwijających się kinematografii na świecie" - zwrócił uwagę kierownik ds. PR Nowych Horyzontów.

Stowarzyszenie zaprasza również na wyprawę do Włoch razem z Ablem Ferrarą, jednym z najważniejszych awangardowych twórców amerykańskich. - W "Tommaso" w roli głównej zobaczymy Willema Dafoe, który wciela się w samego reżysera i opowiada o tym epizodzie jego życia, kiedy Abel Ferrara mieszkał i tworzył w Rzymie - wyjaśnił Abramik.



W ramach #majówkinahoryzoncie będzie także można także przenieść się do Francji dzięki jednemu z najbardziej szalonych i zabawnych filmów ostatnich lat - "Deerskin" Quentina Dupieux. To opowieść o Georgesie, samotnym mężczyźnie w średnim wieku (w tej roli Jean Dujardin, nagrodzony Oscarem za rolę w "Artyście" Michela Hazanaviciusa), którego obsesją i powiernikiem staje się używana, skórzana kurtka z frędzlami.



Film Dupieux zainspirował zespół Nowych Horyzontów do zorganizowania specjalnego konkursu, w którym do wygrania są darmowe kody dostępu do tej produkcji. "W tej historii - oprócz Dujardina - główną bohaterką jest kurtka. To ona nakazuje bohaterowi zniszczenie wszystkich innych kurtek, które istnieją na świecie, w imię miłości do tej jednej. Serdecznie zachęcamy do tego, żeby - póki jeszcze jest pogoda kurtkowa - dzielić się zdjęciami i opisami swoich ukochanych kurtek na naszym profilu na Facebooku. Już pojawiają się świetne historie. My sami też się chwalimy naszymi ukochanymi kurtkami" - powiedział Abramik.

Program akcji dopełni live na Facebooku, w którym krytyk filmowy Piotr Czerkawski, doceniony m.in. nagrodą PISF, opowie o swoich ulubionych filmowych podróżach. Początek spotkania w sobotę 2 maja o godz. 18. "Będziemy chcieli pomówić m.in. o tym, które kierunki filmowe są mu bliskie, a które dalekie i gdyby miał jechać na koniec świata, to z którym filmem czy który kraj z którego filmu najbardziej do niego przemawia. Porozmawiamy też o tym, gdzie by wysłał wroga w podróż tak, żeby poszło mu w pięty. A z drugiej strony, jaki jest kierunek filmowy zaobserwowany w którymś filmie albo świat wykreowany w którymś filmie, do którego chciałby pojechać i już w ogóle nie wracać" - wyjawił Abramik.



"Biały, biały dzień", "Tommaso" i "Deerskin" będzie można oglądać za od kilku do kilkunastu zł na platformach streamingowych cinemax.pl, vod.pl i player.pl