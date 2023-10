Choć od czasu tragicznego wypadku, do jakiego doszło na planie niskobudżetowego westernu "Rust", minęły już dwa lata, śledztwo w tej sprawie wciąż trwa. W sierpniu okazało się, że proces karny, który miał rozpocząć się w grudniu, ostatecznie wystartuje dopiero w lutym przyszłego roku. Z zarzutem nieumyślnego spowodowania śmierci operatorki Halyny Hutchins, która zginęła wskutek postrzału z rekwizytowej broni naładowanej ostrą amunicją, mierzy się obecnie zatrudniona na planie filmu zbrojmistrzyni Hannah Gutierrez-Reed.



Śledczy zarzucili jej szereg poważnych zaniedbań i nadużyć. Odkryli m.in., że w saszetce, w której przechowywała amunicję, ostre naboje były zmieszane ze ślepymi. Ustalili też, że Gutierrez-Reed po pracy notorycznie piła alkohol i paliła marihuanę, co miało obniżyć jej koncentrację w ciągu dnia. Specjalistce postawiono także zarzut ukrywania dowodów.



Początkowo prokuratura Nowego Meksyku o nieumyślne spowodowanie śmierci oskarżyła też grającego główną rolę w "Rust" Aleca Baldwina . To bowiem właśnie on w czasie nagrywania feralnej sceny miał pociągnąć za spust. Aktor wielokrotnie zarzekał się jednak, że broń wypaliła samoistnie. W kwietniu podjęto decyzję o wycofaniu zarzutów ze względu na wątpliwości co do tego, czy w momencie wystrzału pistolet w istocie działał prawidłowo.

Alec Baldwin: Kolejna próba postawienia go w stan oskarżenia

Baldwin nadal nie może jednak spać spokojnie. Wyznaczeni do tej sprawy prokuratorzy specjalni podjęli bowiem kolejną próbę postawienia go w stan oskarżenia. Ich zdaniem gwiazdor, który nie tylko grał w filmie główną rolę, ale także był jego producentem, szukał oszczędności kosztem bezpieczeństwa swojego zespołu. Do sądu wpłynął niedawno wniosek o nakazanie szefom Rust Movie Productions oraz należącej do Baldwina firmy El Dorado Pictures ujawnienia pełnej dokumentacji mogącej posłużyć jako dowód na "rażące zaniedbania" aktora, które doprowadziły do śmierci Hutchins.

Z pozyskanych przez "The Hollywood Reporter" dokumentów wynika, że producenci "Rust" otrzymali wezwanie do sądu już w sierpniu, gdy prawnik Gutierrez-Reed przekazał prokuraturze nowe informacje na temat okoliczności tragicznego wypadku. Jason Bowles ujawnił wówczas, że jego klientka poprosiła Baldwina o dodatkowy czas na szkolenie z zakresu obsługi broni palnej, ale spotkała się z odmową. Szefowie Rust Movie Productions wnioskowali o uchylenie wezwania do złożenia zeznań, tłumacząc się tym, że nie mogą ujawniać "wrażliwych danych i tajemnic handlowych".

We wtorek sędzia Mary Marlowe Sommer odrzuciła ów wniosek. Jej decyzję z zadowoleniem przyjęła prokuratorka specjalna Kari Morrissey. "Pan Baldwin był zaangażowany w rozwój scenariusza i wszelkie inne aspekty powstawania filmu. Jego motywy związane z produkcją i pewne decyzje finansowe są istotne w kontekście procesu wytoczonego pani Gutierrez-Reed" - powiedziała w oświadczeniu.

Decyzję sądu z zadowoleniem przyjął też prawnik oskarżonej ekspertki od broni palnej. Jak stwierdził, dokumenty, które producenci "Rust" są zmuszeni ujawnić, mogą rzucić nowe światło na sprawę jego klientki. "Nasuwa się pytanie: co ukrywają i dlaczego?" - powiedział Jason Bowles.