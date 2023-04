Russell Crowe: Wytwórnia chciała go wyrzucić z obsady "Tajemnic Los Angeles"

Russell Crowe i "Tajemnice Los Angeles"

Hollywoodzka kariera urodzonego w Nowej Zelandii Russella Crowe’a rozpoczęła się w 1995 roku, gdy wystąpił u boku Gene’a Hackmana i Sharon Stone w głośnym westernie "Szybcy i martwi" w reżyserii Sama Raimiego. Prawdziwą sławę i uznanie krytyków przyniosła mu jednak dopiero rola szukającego zemsty policjanta Wendella "Buda" White’a w zrealizowanym dwa lata później oscarowym dramacie kryminalnym "Tajemnice Los Angeles ". Crowe partnerował w nim takim gwiazdom Hollywood, jak Kim Basinger, Kevin Spacey czy Danny DeVito.

Reklama

Jak się właśnie okazało, niewiele brakowało, a australijski aktor nie pojawiłby się w tym filmie. Wszystko przez szefów wytwórni Warner Bros., którzy byli wyjątkowo zdeterminowani do tego, by nakłonić go do rezygnacji z udziału w ich projekcie.

Gwiazdor "Gladiatora" wyjawił w rozmowie z "Vanity Fair", że na początkowym etapie prac nad produkcją dano mu jasno do zrozumienia, że nie jest on mile widzianym członkiem obsady.

Zdjęcie James Cromwell, Russell Crowe, Guy Pearce i Kevin Spacey w filmie "Tajemnice Los Angeles" (1997) / WARNER BROTHERS / Getty Images

"Woleli Seana Penna albo Roberta De Niro"

"Zaraz po naszych próbach studio przestało płacić za mój hotel i wynajęty samochód. Nie chcieli, żebym zagrał tę rolę. Sądzę, że woleli Seana Penna albo Roberta De Niro" - zdradził.



Crowe ani myślał jednak dać za wygraną. "Przez kilka dni wychodziłem z hotelu tylnymi drzwiami, aby nie natknąć się na kierownika, który czekał na informację, kiedy mój rachunek zostanie wreszcie uregulowany. Gdybym uniósł się honorem i powiedział, że w takim razie nie przyjdę do pracy, ludzie z wytwórni wykorzystaliby to jako wymówkę, by mnie zwolnić" - ujawnił aktor.

"Tajemnice Los Angeles" to ekranizacja bestsellerowej książki Jamesa Ellroya pod tym samym tytułem. Film opowiada o trzech policjantach, którzy próbują rozwiązać sprawę wielokrotnego zabójstwa w nocnym barze. Skomplikowane śledztwo prowadzi ich do skorumpowanych elit Los Angeles. Obraz zdobył dziewięć nominacji do Oscara, dostał statuetkę w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej otrzymała także grająca drugoplanową rolę Kim Basinger.

Głośnym echem w mediach odbiła się niedawna wypowiedź autora książki "Tajemnice Los Angeles" na temat hollywoodzkiej adaptacji tego dzieła. W rozmowie z "Los Angeles Times" Ellroy stwierdził, że film w reżyserii Curtisa Hansona był "klapą najwyższej formy", a kreacje Basinger i Crowe’a określił mianem "jałowych".