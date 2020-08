Russell Crowe pomaga odbudować ulubiona bejrucką restaurację Anthony’ego Bourdaina

Restauracja Le Chef w stolicy Libanu uległa zniszczeniu podczas potężnej eksplozji w magazynie portowym na początku tego miesiąca. Wkrótce po tym dwóch Brytyjczyków urządziło społecznościową zrzutkę na stronie „GoFundMe”, by odbudować miejsce docenione przez słynnego szefa kuchni Bourdaina.

Russell Crowe /James Devaney/GC Images /Getty Images

Tak, chodzi o tego sławnego aktora i kucharza, który - ku zaskoczeniu całego świata - powiesił się dwa lata temu. Russel Crowe, aby uczcić tego charyzmatycznego znawcę smaków, na konto służące zebraniu potrzebującej kwoty, wpłacił 5 tys. dolarów.



Sam się datkiem nie pochwalił. To znaczy nie od razu. Dopiero gdy organizatorzy napisali na Twitterze: "Ktoś kto nazywa się Russell Crowe przekazał bardzo hojną darowiznę na rzecz naszej zbiórki funduszy dla Le Chef, ale nie jesteśmy pewni, czy to @russellcrowe". Gwiazdor odpisał, że owszem, on. I że wpłacił pieniądze w imieniu Anthony'ego Bourdaina. "Pomyślałem, że on by tak zrobił".



Bourdain, który wyróżnił tę restaurację w swoim cyklu dokumentów podróżniczych, określił ją jako "miejsce legendarne, znane z prostych, domowych, tradycyjnych dań".