Rumer Willis uczciła 58. urodziny swojej matki Demi Moore

Chodzi oczywiście o ten najsłynniejszy "Striptiz" Demi Moore z 1996 roku. Rumer Willis opublikowała zupełnie unikatowy polaroid z tego roku. Widać na nim posągową figurę jej mamy i małą Rumer tulącą się do swojej słynnej mamy ze wszystkich sił.

Demi Moore ma już 58 lat /Rex Features /East News

"Mamo, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin" - napisała najstarsza córka gwiazdy na swoim profilu instagramowym.

Reklama

Jak informuje serwis DailyMail.co.uk, jubilatka była zaskoczona, wzruszona i szczęśliwa. Tym bardziej że 32-letnia Rumer dodała, że jest wdzięczna za to, że mogła z nią dzielić swoje życie. I ostatecznie pójść jej tropem. Bo podobnie jak matka, wybrała trudną zawodową drogę aktorki.



O życzeniach dla mamy nie zapomniała i Scout Willis, druga córka gwiazdy.



"Jest dziwna, seksowna, przezabawna, królowa znajdowania najdziwniejszych gów** na eBayu i na szczęście jest moją mamą. Uważam się za szczególnie szczęśliwą, że jest jedną z moich najlepszych przyjaciółek na całej planecie. Kocham cię mamo" - napisała w mediach społecznościowych.

Najmłodsza zaś z córek, 26-letnia projektantka mody, Tallulah, złożyła mamie hołd, pisząc, że do dziś nie jest w stanie uwierzyć, że można wyglądać tak seksownie w wieku 58 lat.

Instagram Post

Do życzeń dołączył do niej i były mąż Demi Moore, Bruce Willis. Razem ze swoją drugą żoną, Emmą Hening, opublikował zdjęcie, na którym chowając twarze w jej książce "Inside Out" i zapewniają, że ją uwielbiają.

Demi Moore: Nikt się tak nie rozbierał 1 / 18 Jednym z pierwszych filmów Moore (miała wówczas 23 lata) były słynne "Ognie świętego Elma" (1985) Joela Schumachera, opowiadające o grupie przyjaciół z college'u, którzy wkraczają w dorosłe życie. Aktorce towarzyszyły na planie inne młode gwiazdki, m.in. Emilio Estevez. Źródło: AKPA udostępnij