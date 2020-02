Rufus Sewell zagra ojca Elvisa Presleya

Kolejną osobą, która dołączyła do obsady powstającego właśnie filmu biograficznego o Elvisie Presleyu, jest brytyjski aktor Rufus Sewell. Jak podaje serwis "Variety", wcieli się on w postać ojca "Króla Rock and Rolla" - Vernona Presleya. Wcześniej ogłoszono, że rolę matki Elvisa, Gladys, zagra Maggie Gyllenhaal.

Rufus Sewell ma doświadczenie w produkcjach biograficznych /Tristan Fewings /Getty Images

Reżyserem filmu "Elvis" jest Baz Luhrmann, pochodzący z Australii twórca, który podbił serca międzynarodowej publiczności filmem "Roztańczony buntownik". Ta produkcja była dla niego przepustką do Hollywood, gdzie nakręcił swoje najważniejsze dzieła: "Romeo i Julię" z Leonardo DiCaprio i Claire Danes oraz "Moulin Rouge!" z Ewanem McGregorem i Nicole Kidman.



Ostatnim filmem, jaki wyreżyserował, był "Wielki Gatsby" z 2013 roku. Później Luhrmann pracował nad serialem Netfliksa "The Get Down".



Najważniejszym elementem kina Baza Luhrmanna od zawsze była muzyka. Jest on więc właściwym człowiekiem do tego, by opowiedzieć historię Elvisa Presleya. Bogaty wizualnie styl filmów australijskiego reżysera każe przypuszczać, że "Elvis" będzie produkcją, jakiej do tej pory nie było.

Fabuła filmu, do którego Luhrmann napisał scenariusz razem z Craigiem Pearcem, skupi się na współpracy Elvisa Presleya i jego wieloletniego menadżera, pułkownika Toma Parkera. W roli Presleya zobaczymy znanego z "Pewnego razu... w Hollywood" Austina Butlera. Toma Parkera zagra Tom Hanks.

Rufusa Sewella można było ostatnio oglądać w innym biograficznym filmie - "Judy". Zagrał tam rolę trzeciego męża Judy Garland, Sidneya Lufta.