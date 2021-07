Rozpoczyna się festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym

"Cieszymy się, że ubiegłoroczna hybrydowa wersja pozwoliła nam zachować ciągłość festiwalu, ale pokazała też, że projekcje online nie dają nam, kochającym kino, pełni szczęścia. Potrzebujemy spotkań z twórcami, rozmów z przyjaciółmi o tym, co zobaczyliśmy, co nas poruszyło, jakie emocje wywołał film. To istota Dwóch Brzegów i dlatego ważne jest, że w tym roku możemy przynajmniej częściowo powrócić do pełnego trybu" - zaznaczyła dyrektor artystyczna Grażyna Torbicka, cytowana na stronie internetowej festiwalu.

15. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi potrwa od 31 lipca do 8 sierpnia w Kazimierzu Dolnym. Projekcje odbywać się będą w Kinie Lubelskim na terenie miasteczka festiwalowego przy ul. Nadwiślańskiej 9. Ze względu na obostrzenia covidowe namiot na 900 miejsc będzie mógł być wypełniony w 50 proc. Dodatkowo przewidziano także wieczorne pokazy na Zamku.



W tegorocznym programie znajduje się między innymi 19 premier, które wyświetlone będą po raz pierwszy w Polsce. Filmem otwarcia będzie duńska produkcja "Jeźdźcy sprawiedliwości" z Madsem Mikkelsenem w roli głównej, która odsłania świat z jego wszystkimi kontrastami i absurdami. Natomiast na koniec festiwalu zaplanowano premierę niemieckiego filmu "Jestem twój", który odnosi się do pytania o nieodległą przyszłość, miejsce i rolę sztucznej inteligencji w społeczeństwie i życiu prywatnym.

Wśród premier znajduje się również "Człowiek, który sprzedał swoją skórę", w którym wybrzmiewa pytanie o granice sztuki i poczucie prawdziwej wolności. Zaś film "Jak brat bratu" pokazuje przemożny wpływ edukacji dla formowania przyszłych społeczeństw. W sekcji "Muzyka - moja miłość" przedstawione zostaną portrety takich artystów jak Paolo Conte, Charles Aznavour oraz szwedzkiej grupy a-ha. Widzowie będą mogli także zobaczyć retrospektywę reżyserską Tony’ego Gatlifa, który w swojej twórczości przedstawia wszystkie kolory, blaski i cienie kultury romskiej.

Festiwal Dwa Brzegi: Jacy aktorzy przyjadą do Kazimierza Dolnego?

W czasie festiwalu zaplanowano również tradycyjne spotkania z gośćmi i dyskusje o sztuce. Do Kazimierza Dolnego przyjadą m.in. Robert Więckiewicz, Aleksandra Popławska, Joanna Kulig, Mariusz Wilczyński. Bohaterką tegorocznego cyklu "I Bóg stworzył aktora" będzie Agata Kulesza, z którą spotkanie odbędzie się o godz. 18.30 w niedzielę.

W tym roku do Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych zakwalifikowały się 22 produkcje wybrane z kilkuset zgłoszeń. Filmy będzie oceniać jury w skład którego wchodzą: aktorka Justyna Wasilewska, scenarzysta i reżyser Piotr Wereśniak i krytyk filmowy Michał Walkiewicz