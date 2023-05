Reżyserem rebootu "Różowej Pantery" będzie Jeff Fowler , twórca filmu "Sonic. Szybki jak błyskawica" , a scenariusz napisał Chris Bremner, twórca "Bad Boys for Life" . Na razie nie wiadomo, czy produkcja będzie przeznaczona do kin, czy może trafi od razu na platformę streamingową Amazon Prime Video. MGM to studio, które jest własnością Amazonu.

Powstanie nowa "Różowa pantera"

Stworzona przez Blake'a Edwardsa seria filmów o inspektorze Clouseau liczy do tej pory jedenaście filmów. Pierwszy z nich trafił do kin w 1963 roku. Rok później nakręcona została kontynuacja, film "Różowa Pantera: Strzał w ciemności". W obu w postać inspektora Clouseau wcielił się Peter Sellers . Brytyjski aktor powrócił do tej roli jedenaście lat później, a w sumie zagrał ją w sześciu filmach cyklu. Ostatni raz Różowa Pantera zagościła w kinach w 2009 roku. W rolę Clouseau po raz drugi wcielał się wtedy Steve Martin .

Eddie Murphy nigdy nie ukrywał, że jest fanem komizmu prezentowanego przez Petera Sellersa. Źródła związane z tym projektem twierdzą, że właśnie dlatego jest on zdaniem twórców idealnym kandydatem do tej kultowej roli. Reakcje na taki casting są jednak różne. Propozycja traktowana jest przez wielu fanów serii jako kolejny przykład bezpardonowej zmiany rasy kultowej postaci. Nie jest więc jeszcze pewne, że producenci zdecydują się na obsadzenie gwiazdora.

Eddie Murphy: Najlepszy i najgorszy 1 / 10 Reggie Hammond Debiut aktora na dużym ekranie i od razu olbrzymi sukces (nominacja do Złotego Globu). W "48 godzinach" aktor wcielił się w drobnego oszusta, gadułę i tchórza, który zostaje wyciągnięty z więzienia na tytułowy okres czasu, by pomóc policjantowi (Nick Nolte) w ujęciu groźnego bandyty. Co ciekawe, początkowo do roli Reggie'ego Hammonda przymierzani byli Gregory Hines, Richard Pryor oraz Denzel Washington. Wybór początkującego Murphy'ego okazał się jednak niezmiernie trafny, co udowodnił sukces kasowy filmu, a także nakręcony osiem lat później sequel, czyli "Następne 48 godzin". Źródło: East News Autor: imago/United Archives

Eddie Murphy: Najnowsze projekty

Eddie Murphy zakończył niedawno zdjęcia do realizowanej przez Netflix kontynuacji serii "Gliniarz z Beverly Hills". W czwartym filmie tego cyklu ponownie wciela się w rolę tytułowego Axla Foleya. Aktor jest też gwiazdą powstającej właśnie komedii Reginalda Hudlina zatytułowanej "Candy Cane Lane". Murphy miał też wystąpić w "Trojaczkach" u boku Arnolda Schwarzeneggera i Danny’ego DeVito, ale jak zdradził niedawno popularny Arnie, kontynuacja "Bliźniaków" nie dojdzie do skutku, bo została zablokowana przez Jasona Reitmana, który posiada prawa do filmu nakręconego przez jego nieżyjącego już ojca Ivana Reitmana.