Rozdano "niezależne Oscary" 2020

8 lutego odbyła się ceremonia tegorocznych Independent Spirit Awards, nazywancyh "niezależnymi Oscarami". Za najlepszy film uznano "Kłamstewko" Lulu Wang. Z kolei najwięcej statuetek - trzy - otrzymały "Nieoszlifowane diamenty" braci Safdie.

Lulu Wang otrzymałą statuetkę z rąk samego Roberta De Niro /Tommaso Boddi /Getty Images

"Kłamstewko", poza najważniejszą z nagród, triumfowała także w kategorii drugoplanowa rola kobieca, gdzie najlepsza okazała się Zhao Shuzhen.

"Kłamstewko", które nie otrzymało żadnej nominacji do Oscara, to komediodramat, który w idealnych proporcjach łączy humor ze wzruszeniem, a osobistą historię z imponującą lekkością przekuwa we wspólne doświadczenie wszystkich, którzy kiedykolwiek znaleźli się gdzieś pomiędzy: krajami, kulturami, językami. Między dzieciństwem a dorosłością.



Billi (w tej roli aktorka i raperka, Awkwafina) mieszka wraz z rodzicami w Nowym Jorku i właśnie tam zastaje ją wiadomość o ciężkiej chorobie żyjącej w Chinach babci. Chińczycy, mówi matka Billie, twierdzą, że tym, co zabija nie jest rak, tylko strach, więc cała familia decyduje ukryć złe wieści przed chorą i odwiedzić ją tłumnie pod naprędce skleconym pretekstem: hucznym weselem kuzyna. Nic nie szkodzi, że kuzyn i jego japońska dziewczyna znają się od zaledwie trzech miesięcy... Wychowana w Stanach Billie nie może pogodzić się z kłamstwem, ale i chłodem, z jakim Chińczycy tamują wszelkie emocje. Naznaczona przez dwa kraje, nieustannie przeżywa tożsamościowy konflikt - i częściej jest to komedia, niż dramat.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kłamstewko" [trailer] materiały dystrybutora

Benny Safdie i Josh Safdie - twórcy "Nieoszlifowancyh diamentów" otrzymali statuetkę za reżyserię, a gwiazda filmu - Adam Sandler został uznany najlepszym aktorem pierwszoplanowym. Produkcja otrzymała także nagrodę za montaż.

Dwie nagrody zdobyły filmy "Lighthouse" i "Historia małżeńska". Ten pierwszy wyróżniono za najlepszą męską rolę drugoplanową - Willem Dafoe, a także za zdjęcia. Z kolei ten drugi otrzymał statuetkę za najlepszy scenariusz, a także specjalna nagrodę im. Roberta Altmana - dla reżysera, obsady i za casting.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Lighthouse" [trailer] materiały dystrybutora

Nagroda za najlepszą kobiecą rolę pierwszoplanową trafiła do Renée Zellweger za "Judy". Z kolei najlepszym filmem zagranicznym został uznany koreański "Parasite" Bonga Joon-Ho. Statuetkę za najlepszy debiut odebrała Olivia Wilde za "Szkołę melanżu".