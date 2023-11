Rozczarowujący wynik prequela "Igrzysk śmierci". "Nie będzie to wielki hit"

Wiadomości

Najgorętsza premiera minionego weekendu, będący prequelem znanej franczyzy film „Igrzyska śmieci: Ballada ptaków i węży”, zarobił w pierwszy weekend wyświetlania w kinach na całym świecie blisko 100 milionów dolarów. Jak wylicza portal „Variety”, na kwotę tę złożyło się 44 milionów zysków w Ameryce Północnej oraz 54,5 milionów z pozostałych światowych rynków. Analitycy już zastanawiają się nad tym, czy jest to kwota wystarczająca do tego, by możliwe było powstanie kontynuacji filmu wyreżyserowanego przez Francisa Lawrence’a.

Rachel Zegler w filmie „Igrzyska śmieci: Ballada ptaków i węży” /Forum Film Poland /materiały prasowe