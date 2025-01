W "Piep*zyć Mickiewicza 2" Anna Szymańczyk wciela się w mamę Korka (Karol Rot), chłopaka w spektrum autyzmu, o wielkim talencie matematycznym.



Anna Szymańczyk: Pierwsza taka rola

"Matka Korka jest silna, bardzo zdeterminowana w działaniach na rzecz syna. To archetyp kochającej matki" - zdradziła aktorka. - "Po raz pierwszy zagrałam mamę bardzo młodego co prawda, ale już mężczyzny - była to dla mnie znacząca nowość. Musiałam sięgnąć po inne pokłady aktorskiej wrażliwości, uruchomić inne emocje".

Anna Szymańczyk opowiedziała też, jak przygotowywała się do roli. "Odbyliśmy wraz z Karolem Rotem bardzo intensywne spotkania z panią psycholog, a zarazem matką dziecka w spektrum autyzmu. Myślę, że bardzo wiele skorzystał z nich Karol, ale i ja także. To ważny temat, trzeba o nim mówić i dobrze, że znowu podjęto go w kinie. Dowiedzieliśmy się wiele o mechanizmach psychologicznych w takich relacjach. Część rodziców jest nadopiekuńcza; część wypiera prawdę o trudnościach komunikacyjnych, z jakimi zmagają się ich dzieci, gdy dorastają. Ale wszyscy w końcu uznają je za dar, za osobowości wyjątkowe - bo nie ma dwóch podobnych ludzi w spektrum autyzmu. Każdy ma swoje specyficzne zachowania" - wyznała Szymańczyk.

Aktorka była bardzo zadowolona ze spotkania na planie z bardzo młodymi wykonawcami: "Praca z nimi przypomniała mi, po co uprawia się ten zawód, wzbudziła na nowo entuzjazm. Oni wszyscy emanują naturalnością i zapałem!".

"Piep*zyć Mickiewicza 2": O filmie

Czas na powrót zbuntowanej ekipy z III B i ich niekonwencjonalnego wychowawcy Jana Sienkiewicza! Miłość, kłopoty i szkolne dramaty to codzienność Nel, Dantego i reszty paczki. Do szkoły trafia Korek - nowy, szczególnie uzdolniony matematycznie uczeń, który dołącza do przyjaciół Dantego. Chłopaki chcą go nauczyć, jak podrywać dziewczyny, ale okazuje się, że ich rady pochodzą głównie z internetu. W młodych zaczynają buzować hormony, co powoduje całą masę nieporozumień. Dante marzy o pierwszej nocy z Nel, ona jednak ma wątpliwości, czy są na to gotowi. Jak sprawić, by miłość i przyjaźń przetrwały ten burzliwy etap?

"Piep*zyć Mickiewicza 2" w kinach od 24 stycznia!