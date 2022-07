"Człowiek kontra pszczoła": Powrót Rowana Atkinsona

W świeżym serialu "Człowiek kontra pszczoła" znany aktor i komik Rowan Atkinson wciela się w zupełnie nowego bohatera. Ma pilnować luksusowej rezydencji, ale przeszkadza mu w tym wyjątkowo natrętna pszczoła, więc wypowiada jej wojnę.

Kto wygra i jakie nieodwracalne szkody wyrządzi przy okazji ta dwójka zaciekłych przeciwników?

Przekonamy się o tym w dziesięciu 10-minutowych odcinkach, które zadebiutowały na Netfliksie 24 czerwca. Twórcami serialu są Rowan Atkinson i Will Davies ("Johnny English", "Jak wytresować smoka"), a producentami wykonawczymi Will Davies oraz Chris Clark ("Johnny English", "Wszystkie pieniądze świata").

Z okazji premiery serialu w serwisie Netflix gigant streamingowy przygotował specjalną zapowiedź serialu. Możemy w niej zobaczyć odtwórcę roli Jasia Fasoli w najsłynniejszych dziełach platformy. Bohater produkcji "Człowiek kontra pszczoła" został "wmontowany" między innymi w takie seriale, jak "Lupin", "Gambit królowej", "Porady różowej brygady" czy "Dom z papieru".

Rowan Atkinson: Wolno żartować z każdego

W ramach promocji serialu Rowan Atkinson udzielił wywiadu, w którym krytycznie odniósł się do przesadnej poprawności politycznej i cancel culture.

"Wydaje mi się, że zadaniem komedii jest obrażanie lub posiadanie potencjału do obrażania i nie można jej tego pozbawić" - powiedział w rozmowie z "Irish Times". "Każdy żart ma ofiarę. To definicja żartu. Sprawia, że ktoś, coś lub pomysł wygląda śmiesznie" - dodał.

Myślę, że musisz być bardzo, bardzo ostrożny, mówiąc, z czego wolno ci żartować. Zawsze musisz celować w kogoś wyżej postawionego? Naprawdę? A co, jeśli jest ktoś wyjątkowo próżny, arogancki, agresywny, dumny z siebie, a akurat znajduje się w niższych warstwach społecznych? Nie wszyscy tacy ludzie są tylko w parlamencie czy w monarchiach. tłumaczył w rozmowie z z "The Irish Times".

Rowan Atkinson jest jednym z najzamożniejszych komików na świecie. Jego majątek szacuje się na około 60 milionów funtów. Pieniądze wydaje głównie na swoją wielką pasję, którą są samochody. W swojej posiadłości w hrabstwie Oxfordshire ma wielką kolekcję aut sportowych, w skład której wchodzą m.in. takie marki jak: Aston Martin, Bugatti, Lancia, McLaren czy MG.

W kwietniu 2014 roku Rowan Atkinson rozwiódł się z żoną - makijażystką Sunetrą Sastry. Para była małżeństwem od 23 lat. W czerwcu 2013 otrzymał Order Imperium Brytyjskiego klasy Komandor, przyznany w uznaniu zasług dla sztuki dramatycznej oraz działalności charytatywnej.

Para doczekała się dwojga, dziś już dorosłych dzieci. Lily Atkinson ma 27 lat, a Benjamin Atkinson 29.

Rowan Atkinson naukowcem?

Rowan Atkinson urodził się 6 stycznia 1955 roku. Wbrew pozorom nie ma artystycznego wykształcenia, choć na studiach uczęszczał na zajęcia teatralne. Ukończył nauki ścisłe na Oxford University. Atkinson nie wyobrażał sobie siebie w roli naukowca, dlatego po zdobyciu dyplomu postanowił zostać zawodowym komikiem. Po ukończeniu studiów zaczął podróżować po świecie z programem zawierającym monologi, pantomimy oraz skecze.

Z telewizją związał się w 1976 roku, ale na stałe zagościł na małym ekranie dopiero trzy lata później, kiedy znalazł się wśród głównych wykonawców i zarazem autorów tekstów do emitowanego na BBC Two programu satyrycznego "Not the Nine O'Clock News". Dzięki temu w 1981 roku za swoje występy otrzymał nagrodę BAFTA. Kolejnym sukcesem Atkinsona był serial "Czarna Żmija", gdzie grał tytułową rolę. Po przeróbkach BBC, serial stał się jednym z największych hitów brytyjskiej telewizji w historii. Rola ta przyniosła mu kolejną statuetkę BAFTA.

Kultowy Jaś Fasola

Lata 90. XX wieku to szczyt popularności Atkinsona. Poznał go wtedy cały świat, dzięki kultowej postaci Jasia Fasoli - zdziecinniałego, małomównego oryginała, śpiącego z pluszowym misiem, jeżdżącego miniaturowym samochodem, a przede wszystkim popadającego w przeróżne perypetie. Grając tę rolę Atkinson prawie w ogóle nie mówił. Do przekazywania informacji widzom używał ciała i mimiki.

"Jaś Fasola" był cyklem półgodzinnych filmów telewizyjnych. Pierwszy odcinek wyemitowano 1 stycznia 1990 roku. Przez kolejnych 5 lat zrealizowano ich 15 pokazując po 2-3 w roku. W krótkim czasie seria przyniosła Atkinsonowi światową sławę i rozpoznawalność. Idąc za ciosem, w 1997 roku zrealizowano pełnometrażowy film kinowy "Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm", w którym tytułowy bohater - stróż z londyńskiego muzeum, zostaje wysłany przez swoich przełożonych do USA. W 2007 roku fani Atkinsona ponownie mogliśmy zobaczyć w tej roli w kolejnym filmie kinowym "Wakacje Jasia Fasoli".

Choć postać Jasia Fasoli dała mu ogromną sławę, to wcielanie się w tego bohatera nie było tak zabawne, jak mogło się wydawać widzom. "Nie lubiłem go grać. Ciężar odpowiedzialności nie jest przyjemny. Uważam to za wyjątkowo stresujące i wyczerpujące" - wyznał aktor.

W wywiadzie podkreślił też, że popularność słynnego sitcomu zupełnie go nie dziwi - niemal od samego początku wiedział, że okaże się on sukcesem. "To nie było dla mnie zaskoczeniem. Obserwowanie, jak dorosły facet zachowuje się w niesamowicie dziecinny sposób, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo owo zachowanie jest niewłaściwe, jest po prostu przezabawne. A dzięki temu, że produkcja opiera się głównie na stronie wizualnej, nie tekstowej, mogła odnieść tak duży sukces na arenie międzynarodowej. 'Jaś Fasola' ma mnóstwo fanów w krajach muzułmańskich. Gdyby w większym stopniu serial bazował na dialogach, pewnie nie udałoby się uniknąć urażenia co bardziej wrażliwych widzów" - przyznał Atkinson w rozmowie z "Radio Times".



Aktor miał już jednak dosyć grania Jasia Fasoli i wygłupiania się przed kamerami. Doszło do tego, że Rowan Atkinson zaczął rozbierać się w programie "na żywo" Jaya Leno w 2003 roku. "To postać bardzo fizyczna i męcząca. Na szczęście w Anglii, w przeciwieństwie do zagranicy, znany jestem także z innych ról" - wyznał w jednym z wywiadów. Po raz ostatni w roli Jasia Fasoli Atkinson wystąpił w lipcu 2012 roku na ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Londynie.

Warto zaznaczyć, że Rowan Atkinson stworzył również kilka innych znakomitych kreacji. Zagrał m.in. główną rolę w serialu "Cienkiej niebieskiej linii", w którym wcielał się w postać pełnego kompleksów oficera policji, inspektora Fowlera.

Od 1995 roku Rowan Atkinson pojawia się przede wszystkim w filmach kinowych. Można było oglądać go m.in. w filmach "Cztery wesela i pogrzeb", "Wyścig szczurów", "To właśnie miłość" oraz w trzech filmach, których bohaterem był tytułowy Johnny English. Postać ta jest parodią Jamesa Bonda. Jak dotąd ostatnia część, "Johnny English: Nokaut", miała premierę w 2018 roku.