Jak informuje portal "The Hollywood Reporter", "Rosebushpruning" będzie nową wersją nakręconego w 1965 roku filmu "Pięści w kieszeni", który był debiutem włoskiego reżysera Marco Bellocchio ". Opowiada on historię Augusto, który musi utrzymywać sporą rodzinę, w tym niewidomą matkę oraz rodzeństwo, na którym nie można w niczym polegać. Do tego jego cierpiący na epilepsję najstarszy brat Allesandro planuje pozbyć się wszystkich bliskich, których uważa za ciężar. Ta mroczna satyra uważana jest za kamień milowy włoskiego kina.

Autorem scenariusza filmu "Rosebushpruning" jest Efthimis Filippou ("Kieł"). "Wspaniały debiut Marco Bellocchio, film 'Pięści w kieszeni', miał premierę ponad 50 lat temu. Miał ogromny wpływ na włoskie kino i na sposób opowiadania historii. Jestem podekscytowany możliwością współpracy z Efthimisem Filippou przy nowej wersji tego kultowego dzieła. Mam nadzieję stworzyć współczesną przypowieść o śmierci tradycyjnej patriarchalnej rodziny. Liczę na to, że będzie to film w równym stopniu wzruszający i prowokujący. Pracując z takim zespołem artystów, których od dawna podziwiam, spełniam swoje marzenia. Będzie to wybuchowa adaptacja, którą już niedługo przedstawię widzom" - zapowiedział Karim Ainouz .

Kristien Stewart, Josh O'Connor, Elle Fanning: Najbliższe plany

Gwiazdy, które wystąpią w "Rosebushpruning", wcześniej będzie można zobaczyć w innych produkcjach. Kristen Stewart niedawno zakończyła zdjęcia do filmów "Love Me" oraz "Love Lies Bleeding", a obecnie pracuje na planie komedii "Sacramento".



Także Josh O’Connor ukończył niedawno zdjęcia do dwóch filmów - "La chimera" Alice Rohrwacher i "Challengers" Luki Guadagnino. Gwiazdor "The Crown" nie ma jednak przerwy, bo wkrótce zagra w komedii "Bonus Track" oraz biograficznym "Lee".

Z kolei Elle Fanning jest przymierzana do zagrania w dwóch biograficznych produkcjach "Francis and the Godfather" oraz "Chippendales". W pierwszej ma zagrać Ali MacGraw, w drugiej Dorothy Stratten.