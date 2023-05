W 2005 roku Dawson wystąpiła w roli Mimi Valdez w filmowej adaptacji słynnej brodwayowskiej sztuki "Rent". Film, oparty na musicalu Jonathana Larsona, zdobywcy Nagrody Pulitzera, wyreżyserował Chris Columbus, a w ekipie aktorskiej znalazło się wiele nazwisk z oryginalnej obsady teatralnej, między innymi: Anthony Rapp, Adam Pascal, Jesse Martin i Taye Diggs. Obraz zdobył uznanie zarówno krytyki, jak i publiczności.

Rosario Dawson z entuzjazmem podchodziła do udziału w filmie Quentina Tarantino "Death Proof" (2007). "Mamy tutaj doskonałe pościgi samochodowe, najbardziej wyluzowane dziewczyny i najbardziej przerażającego mordercę, który działa w najpotworniejszy z możliwych sposób. Wszystko to jest zarazem doskonałą rozrywką. Nie widzieliście jeszcze czegoś takiego w wykonaniu Quentina!" - reklamowała film.

Z Willem Smithem, u którego boku grała już w "Facetach w czerni 2", Dawson spotkała się ponownie na planie dramatu "Siedem dusz". Hollywoodzki gwiazdor wcielił się tu w postać człowieka, który jest o krok od popełnienia samobójstwa. Spotyka jednak na swojej drodze piękną kobietę...

Z reżyserem Chrisem Columbusem Dawson spotkała się ponownie w 2010 roku na planie filmu "Percy Jackson i bogowie olimpijscy: Złodziej pioruna", gdzie wcieliła się w postać Persefony.

Na zdjęciu: Rosario Dawson

"Jeszcze nigdy nie grałam takiej postaci jak Elizabeth. Wcielałam się w kobiety, które budzą antypatię, ale w po pewnym czasie można się z nimi identyfikować. Elizabeth jest tak skryta, że prawie nie okazuje emocji" - Dawson mówiła o swej bohaterce z filmu Danny'ego Boyle'a "Trans" (2013). Aktorka przygotowywała się do roli, uczęszczając na seanse hipnozy i czytając książki na temat hipnoterapii. Obserwując relacje między terapeutami i pacjentami, zaczęła budować obraz swojej bohaterki. "Kilka razy nawet poddałam się hipnozie, a na plan przychodził hipnoterapeuta, który pomagał nam przy poszczególnych scenach" - zdradziła aktorka.

W 2020 roku Dawson dołączyła do wszechświata "Gwiezdnych wojen" wcielając się w Ashokę Tano w drugim sezonie serialu "The Mandalorian". Rolę tę powtórzyła także w serialu "Księgi Boby Feta" oraz kolejnym spin-offie "Ashoka".

Rosario Dawson: Nagie urodziny

Amerykańska gwiazda nigdy nie należała do celebrytek ślepo podążających za trendami. Zwłaszcza dietetycznymi. Gdy zatem w 2020 roku ogłosiła podczas telewizyjnego wywiadu, że nie zamierza już więcej pić alkoholu ani sięgać po żadne inne używki, wywołała duże zdziwienie. Oczywistym było to, że w grę nie wchodzi żaden detoks, bo Rosario Dawson bliżej do hedonistki niż głodzącej się ofiary hollywoodzkich dietetyków.

"Rok temu u mojego ojca zdiagnozowano raka trzustki. Patrzę na to, co przechodzi i żałuję, że nie wykorzystałam czasu, który mieliśmy dla siebie" - zdradziła wtedy aktorka. "Czuję się skażona środowiskiem, w którym żyję. Mam na myśli to, że nie dbamy o planetę, na której mieszkamy. Dlatego chcę zadbać o siebie. Chcę przeżyć świadomie każdy dzień" - dodała gwiazda.

Pięć lat temu Dawson z okazji 39, urodzin zaprezentowała się swym fanom w stroju Ewy. Krótki filmik, który aktorka opublikowała wtedy na Instagramie, wywołał spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Klip z nagą Dawson został odtworzony aż 1,3 miliona razy.

Półtorej miesiąca po nagiej prezentacji Dawson wyjaśniła, jak cel przyświecał jej urodzinowej akcji.

Aktorka wyjaśniła w rozmowie z "Daily Mail Australia", że rozebranie się przed kamerą telefonu komórkowego sprawiło, że poczuła się "lepsza, mocniejsza i bardziej bezpieczna we własnej skórze". Dawson dodała, że w "urodzinowym garniturze" spędziła wtedy cały dzień.

Gwiazda jest zdania, że nie powinno traktować się wszystkiego ze śmiertelną powagą. Według niej istota dobrego samopoczucia polega czasami na "dobrej zabawie" i zachowaniu "żartobliwego" podejścia do życia.



Zażartowała również, że zamieszczenie na Instagramie nagiego ujęcia przysporzyło jej nowych internetowych fanów.

Rosario Dawson: Będzie pierwszą damą USA?

Dawson przez całe swoje życie była zaangażowana politycznie. W 2004 roku została aresztowana podczas protestów przeciwko polityce prezydenta George’a W. Busha. W prawyborach w 2016 roku poparła demokratycznego senatora Berniego Sandersa. Gdy ten nie otrzymał nominacji, zamiast kandydatów dwóch największych partii swój głos oddała na przedstawicielkę Zielonych Jill Stein.

Od 2019 r. Rosario Dawson jest w związku z politykiem Partii Demokratycznej, Cory Bookerem. W listopadzie 2020 po raz trzeci z rzędu wygrał on wybory do Senatu Stanów Zjednoczonych.

"Mój ukochany, jestem tak bardzo dumna i wdzięczna z twojego powodu. Głosowałam na ciebie tutaj, w New Jersey. Bardzo się cieszę, że tak zdecydowanie, ale też i słusznie, znów wygrałeś wybory. Potrzebujemy twojego przywództwa, by prowadziło nas ku miłości, błyskotliwości, cierpliwości, chwale i skuteczności" - aktorka napisała na swoim Instagramie, po tym, jak ogłoszono, że Booker po raz trzeci z rzędu będzie reprezentować stan New Jersey w Senacie Stanów Zjednoczonych.

Jego polityczne ambicje sięgają jeszcze dalej. Wcześniej ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w tegorocznych wyborach prezydenckich w USA, ale przegrał z Joe Bidenem.

O tym, że Dawson i Booker są parą, zaczęto plotkować w październiku 2018 r. Swój związek potwierdzili w marcu 2019. Poznali się na jednym z wydarzeń politycznych. Dla ukochanego aktorka porzuciła Los Angeles i przeprowadziła się do Newark. Wcześniej z powodu pandemii musieli stawić czoła kilkumiesięcznej rozłące.