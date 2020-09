Ron Howard wyreżyseruje film biograficzny o chińskim pianiście Langu Langu

Nagrodzony Oscarem za film „Piękny umysł” reżyser Ron Howard znalazł kolejną prawdziwą historię, którą można przenieść na duży ekran. Bohaterem jego następnej produkcji będzie chiński pianista koncertowy Lang Lang. Zdjęcia do filmu rozpoczną się po zakończeniu prac nad innym opartym na faktach filmem Howarda. „Thirteen Lives”, bo taki będzie nosić tytuł, opowie o akcji ratunkowej grupy młodych piłkarzy, którzy utknęli w tajskiej jaskini.

Ron Howard /Dave Kotinsky /Getty Images

Scenariusz do filmu o Langu Langu napiszą Michelle i Kieran Mulroneyowie. Jego podstawą będzie autobiografia Langa "Journey of a Thousand Miles".



Muzykami byli rodzice Langa Langa, ale ich kariery artystyczne przerwała Rewolucja Kulturalna w Chinach. Jemu samemu udało się już zostać jednym z najwspanialszych pianistów naszych czasów. Jednak mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak ciężką przebył drogę od młodości w przemysłowym mieście w północnych Chinach, poprzez ciężkie czasy w Pekinie, aż do sukcesu. Autobiografia Langa Langa dokumentuje niesamowitą, dramatyczną historię rodziny, która poświęciła prawie wszystko - małżeństwo, bezpieczeństwo finansowe, dzieciństwo syna, swoją reputację na miejscowym rynku muzycznym - wierząc w talent chłopca. Ujawnia także niszczącą i intensywną relację pomiędzy chłopcem a jego ojcem, który był gotów na wszystko, by tylko uczynić syna gwiazdą - czytamy w opisie autobiografii pianisty.



"Historia Langa Langa to opowieść o determinacji, pasji, poświęceniu i znalezieniu wewnętrznej siły w walce z przeciwnościami losu. Ten film będzie stanowić most pomiędzy dwoma kulturami, które dzielą uniwersalne prawdy o wyzwaniach, przed którymi stoimy w pogoni za wielkością" - powiedział Howard, który jest specjalistą od przenoszenia na ekran prawdziwych historii nie tylko w postaci filmów fabularnych, ale i dokumentów. Na jego koncie są m.in. takie filmy jak "Apollo 13", "Frost/Nixon", "Pavarotti", "Wyścig" czy "Człowiek ringu".

"Nie bój się marzyć, ciężko pracuj i zawsze wierz w siebie. Ten film, dzięki wizji Rona Howarda, zainspiruje młodych ludzi na całym świecie do podążania za ich marzeniami" - powiedział sam Lang Lang.



Ale nie wszyscy podzielają entuzjazm pianisty. W krytycznych słowach wypowiedziała się o tym projekcie na Twitterze reżyserka głośnego "Kłamstewka" Lulu Wang. "Jako pianistka klasyczna urodzona w Chinach uważam za niemożliwe, by opowiedzieć historię Langa Langa bez intymnego zrozumienia chińskiej kultury, wpływu Rewolucji Kulturalnej na artystów i intelektualistów oraz efektów zachodniego imperializmu" - napisała Wang, krytykując to, że film o Langu Langu mają robić filmowcy z Zachodu.