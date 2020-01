​Ron Howard nakręci film o zamachu na Fidela Castro

Nagrodzony Oscarem za "Piękny umysł" reżyser nie zwalnia tempa. Po nakręconym dla Netfliksa filmie "Hillbilly Elegy" z Amy Adams i Glenn Close, który będzie można zobaczyć w listopadzie tego roku, Ron Howard już wybrał swój następny projekt. Będzie to wyprodukowany wspólnie z Bradleyem Cooperem i Toddem Phillipsem film "The Fixer" o dziwnym zamachu na Fidela Castro.

Ron Howard pracuje nad nowym filmem /Dave Kotinsky /Getty Images

Autorem scenariusza filmu "The Fixer" jest Tyler Hisel, a głównym bohaterem skompromitowany agent FBI, który w samym środku zimnej wojny zostaje zatrudniony przez CIA do przeprowadzenia zamachu na przywódcę kubańskiej rewolucji. Pomóc ma mu w tym niecodzienny zespół złożony z agentów CIA i chicagowskich mafiosów.

Według źródeł, do których dotarł portal "Variety", to właśnie "The Fixer" będzie kolejnym projektem reżyserskim Rona Howarda.

Jak przystało na projekt w tak wczesnym stadium realizacji, nie obsadzone zostały jeszcze żadne role. Nie wiadomo też, kiedy film miałby trafić do kin.

"The Fixer" nie jest jedynym projektem, z którym wiązany jest Ron Howard. W niedawnym wywiadzie dla portalu "IMDb" reżyser potwierdził, że w najbliższym czasie ruszą zdjęcia do nowej wersji wyreżyserowanego przez niego w 1988 roku filmu "Willow". Serial powstanie dla platformy streamingowej Disney+.



Ostatnim projektem, z którym związany był autor scenariusza "The Fixer" Tyler Hisel był serial "Treadstone", czyli spin-off filmowej serii o agencie Jasonie Bourne'ie stworzonym przez Roberta Ludluma. W jego skromnej filmografii są jeszcze horror "Dark Was the Night" oraz serial "Miasteczko Wayward Pines".

Historia zamachów na Fidela Castro jest niezwykle bogata. Szef ochrony dyktatora, Fabian Escalante wyliczył kiedyś, że począwszy od czasów prezydentury Dwighta Eisenhowera aż po Billa Clintona dokonano aż 638 prób uśmiercenia kubańskiego przywódcy. Według dokumentów odtajnionych w 2007 roku, w jedną z prób zabicia Fidela wplątani byli gangsterzy - Johnny Roselli, Salvatore Giancana oraz Santo Trafficante.



W listopadzie 2006 roku brytyjska stacja Channel 4 wyemitowała film dokumentalny "638 sposobów na zabicie Castro", który również podejmował tematykę zamachów na Fidela Castro.