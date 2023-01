Roman i Krystyna Kłosowscy poznali się w czasach, gdy aktor udzielał porad osobom, które planowały zacząć studia aktorskie. 24-letnia wówczas Krystyna przyszła do jego biura i oznajmiła, że marzyła jej się kariera aktorska.

"Popatrzyłem na nią wnikliwie, posłuchałem i pomyślałem, że mogłaby. Powiedziałem jej jednak, że nie wydaje mi się, by zrobiła kiedyś wielką karierę i poradziłem, żeby zamiast ról scenicznych wybrała rolę... żony. Mojej, rzecz jasna!" - opowiadał po latach Kłosowski.

Kilka miesięcy później mieli już ustaloną datę ślubu i krótko po ceremonii przywitali na świecie swojego syna Tomasza. Roman Kłosowski przeżył u boku swojej żony prawie sześć dekad. Krystyna wspierała go i motywowała do pracy, a on zawsze mówił o niej z miłością. Pozwolił nawet, by została jego agentką.



"Nie umiałbym żyć bez pracy, nie umiałbym też żyć bez Krystyny, więc sprytnie połączyłem dwie największe miłości mojego życia i po prostu pracuję z żoną" - tłumaczył.

Roman Kłosowski: Chce spocząć obok mojej Krysi

Żona Romana Kłosowskiego zmarła w 2013 roku. "Chcę spocząć obok mojej Krysi. Najlepiej tu, w Warszawie, bo tu spędziliśmy prawie całe życie, najcudowniejsze lata" - Roman Kłosowski mówił "Super Expressowi" po śmierci ukochanej.

Aktor bardzo przeżył śmierć żony. W dodatku sam zaczynał podupadać na zdrowiu. Tracił wzrok, a ze względu na to, że nie miał nikogo, kto byłby w stanie się nim zająć, był zmuszony zamieszkać w domu opieki.



"Sąsiadka, która się mną opiekowała, umarła. Ciężko mi było samemu i podjęliśmy decyzję o przeniesieniu do domu opieki. Mogłem iść do Skolimowa, gdzie mam wielu kolegów, ale tutaj mam bliżej do dzieci, bo to niedaleko Łodzi, gdzie mieszkają. Teraz częściej mnie odwiedzają. Jest mi tu bardzo dobrze, dbają o mnie, mam rehabilitację. Bardzo mi się tu podoba. Wszyscy są bardzo serdeczni" - opowiadał w rozmowie z "Super Expressem".

Roman Kłosowski: Aktor charakterystyczny 1 / 6 Nie żyje ​Roman Kłosowski - znakomity aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, uwielbiany przez kolejne pokolenia Polaków za rolę Maliniaka w "Czterdziestolatku". Miał 89 lat. Urodził się 14 lutego 1929 roku w Białej Podlaskiej. W 1953 roku ukończył wydział aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie, a sześć lat później wydział reżyserski tej uczelni. W swoim dorobku miał wiele znakomitych ról teatralnych i filmowych. Źródło: East News Autor: INPLUS udostępnij

W 2018 roku Kłosowski zachorował na zapalenie płuc i został przewieziony do szpitala, w którym zmarł po kilku dniach.

Rodzina nie spełniła jednak jego prośby i zamiast u boku ukochanej żony, aktor został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.