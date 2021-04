Roman Gutek nie jest już dyrektorem MFF Nowe Horyzonty i American Film Festival

Urszula Śniegowska została dyrektorką American Film Festival, zaś Marcin Pieńkowski dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty. Oboje przejęli funkcje od Romana Gutka - założyciela festiwali, który pozostaje Prezesem Stowarzyszenia Nowe Horyzonty oraz będzie dalej aktywnie uczestniczył w tworzeniu koncepcji programowej obu wydarzeń.

- Festiwal Nowe Horyzonty oraz American Film Festival to - obok firmy Gutek Film i Warszawskiego Festiwalu Filmowego - najważniejsze przedsięwzięcia w moim zawodowym życiu - mówi Roman Gutek. - Poświęciłem im ponad 20 lat. To był fantastyczny czas, ale teraz nadeszła pora na zmianę. Postanowiłem przekazać festiwalowe stery moim wieloletnim współpracownikom: Urszuli Śniegowskiej i Marcinowi Pieńkowskiemu. Jestem przekonany, że świetnie poradzą sobie w nowych rolach. Będę ich mocno wspierał i nadal pracował dla naszego Stowarzyszenia, realizując jednocześnie nowe pomysły.



Urszula Śniegowska jest dyrektorką artystyczną American Film Festival od jego powstania w 2010 roku, teraz będzie łączyć funkcje dyrektorki i dyrektorki artystycznej festiwalu.



- Jestem wdzięczna Romanowi i szczęśliwa, że nadal mogę w rozszerzonej funkcji przygotowywać American Film Festival, festiwal wyjątkowy, zawdzięczający swoją nowatorską formułę, właśnie Romanowi. AFF jest ważną częścią działalności Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, i jest to zaszczyt dla mnie trzymać rękę na pulsie amerykańskiego kina, obserwować jego rozwój od 2010 roku a teraz przewodniczyć zespołowi, który sprawia, że od 12 lat Wrocław przyciąga młodych, niezależnych twórców filmowych z USA - wyznaje Urszula Śniegowska.

Marcin Pieńkowski jest związany ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty od 2011 roku. Od 2016 pełnił funkcję dyrektora artystycznego MFF Nowe Horyzonty oraz odpowiadał za zakup filmów do dystrybucji. Od 2018 roku pełnił również obowiązki dyrektora działu festiwali i dystrybucji Stowarzyszenia Nowe Horyzonty. Jest także współtwórcą platformy Nowe Horyzonty VOD.



- Do biura Nowych Horyzontów zawitałem już ponad 10 lat temu, nie przypuszczając, że to będzie tak długa i ekscytująca przygoda. Dziękuję Romanowi Gutkowi za zaufanie, którym mnie obdarzył - kontynuowanie jego misji to wielkie wyzwanie, zwłaszcza w czasach, w których produkcja tak dużego wydarzenia wymaga wielkiej precyzji i elastyczności. Już nie mogę doczekać się spotkania z widzami w Kinie Nowe Horyzonty w sierpniu - zapowiada nowy dyrektor festiwalu. Do końca zbliżającej się edycji Marcin Pieńkowski będzie łączył funkcje dyrektora i dyrektora artystycznego MFF Nowe Horyzonty.

Tegoroczna edycja MFF Nowe Horyzonty odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-22 sierpnia (część stacjonarna) oraz online w dniach 12-29 sierpnia, natomiast na American Film Festival zapraszamy do Wrocławia w dniach 9-14 listopada.