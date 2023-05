1 / 14

"Ważne jest dla mnie życie w zgodzie ze sobą. Ważne są rodzina, dzieci i ich spokój, bezpieczeństwo. Relacje z bliskimi - nie tylko z rodziną, ale również z osobami z dalszego otoczenia. Ważna są dla mnie praca i realizowanie moich marzeń. Dbam o to, żeby moje działania nikogo nie krzywdziły i nie wywoływały negatywnej energii. (...) Niezależnie od tego, w jakim momencie życia jestem i co aktualnie robię, staram się być uważna na to, co się dzieje tu i teraz. Kiedy tylko zauważę jakiś problem do przepracowania, zabieram się za jego rozwiązanie. Na tym polega samorozwój. To nieustający proces" - powiedziała Roma Gąsiorowska w rozmowie z PAP Life. 18 listopada 2021 roku aktorka obchodzi 40. urodziny.