Roksana Węgiel w animacji! W Ukrainie ten film miał więcej widzów niż "Avatar"

Roksana Węgiel wciela się w rolę tytułowej bohaterki, mitycznej strażniczki lasu, broniącej skrytego w puszczy źródła życia przed chciwą i bezduszną księżniczką.

"Kiedy dostałam propozycję dubbingowania roli w filmie animowanym, nie mogłam odmówić - uwielbiam nowe wyzwania! Kilka lat temu miałam już okazję wcielić się w postać Mary, głównej bohaterki fabularnego 'Tajemniczego ogrodu' . Jednak teraz to zupełnie coś nowego! Animacja... Będę tytułową Mavką w familijnej superprodukcji 'Mavka i strażnicy lasu' . To niesamowite, że w Ukrainie ten film miał więcej widzów niż 'Avatar', wierzę, że w Polsce odniesie równie wielki sukces. 'Mavka i strażnicy lasu' to piękna opowieść o miłości i nadziei, o tym, że człowiek potrafi zniszczyć, ale umie też uratować. To ważne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, byśmy nie zapominali, że warto sobie wzajemnie pomagać" - mówi Roksana Węgiel.

"Mavka i strażnicy lasu": O czym opowiada film?

"Mavka i strażnicy lasu" to zrealizowana na najwyższym światowym poziomie, olśniewająca oprawą plastyczną animacja oparta na motywach starosłowiańskich mitów i podań. Magiczna opowieść o tym, że prawdziwe szczęście osiągnąć można tylko żyjąc w zgodzie z siłami natury.

Gdzieś w dalekich ostępach magicznego lasu kryje się źródło życia, którego strzeże urocza wróżka Mavka. Nigdy dotąd żaden człowiek nie zakłócił panującego tu odwiecznego porządku, a zamieszkujące okolicę zwierzęta i mityczne stworzenia nie wiedzą, co to strach. Pojawienie się tu utalentowanego muzykanta Łukasza będzie więc nie lada wydarzeniem. Tym bardziej, że wkrótce Mavka i Łukasz staną się nierozłączni, a rodzące się między nimi uczucie rozkwitnie jak czarodziejski kwiat. Niestety sielankę wkrótce zburzy próżna i chciwa księżniczka, która dowiedziawszy się o magicznej mocy źródła życia, postanowi wykraść je, by na zawsze zachować młodość. Jej słudzy wkroczą do lasu, gotowi niszczyć wszystko co stanie im na drodze do wypełnienia rozkazu. Czy Mavka i Łukasz znajdą w sobie siłę, by obronić las i jego mieszkańców? Czy miłość łącząca wróżkę i człowieka ma szansę przetrwać?