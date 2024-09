Rok temu "Chłopi" podbili polskie kina, a teraz? To będzie wydarzenie!

Łukasz L.U.C. Rostkowski i "Chłopi Tańcuj - Remixed"

Film "Chłopi" trafił na ekrany kin 13 października 2023 roku i z miejsca podbił serca widzów. W 1. urodziny, zamiast tradycyjnego koncertu, odbędzie się muzyczno-taneczne widowisko. Łukasz L.U.C. Rostkowski - autor porywającej muzyki do filmu DK Welchman i Hugh Welchmana - remiksem "Koniec lata" otwiera elektrofolkowy projekt "Chłopi Tańcuj - Remixed", na którym zaprezentowane zostaną najciekawsze remixy. Premiera na Torwarze już 13 października.



"Koniec lata" to pierwszy singiel ze ścieżki dźwiękowej do filmu "Chłopi", który doczekał się elektronicznego wydania. Delikatne kobiece wokale (Kasi Sienkiewicz z Kwiatu Jabłoni", Beli Komoszyńskiej i Karoliny Skrzyńskiej), oraz subtelne dźwięki mandoliny Jacka Sienkiewicza zestawione z syntetycznym brzmieniem tworzą taneczną całość i transową całość. L.U.C. kolejny raz udowadnia, że nie ma dla niego żadnych granic gatunkowych w muzyce.

Wideo L.U.C. feat. Kwiat Jabłoni, Bela Komoszyńska - Koniec Lata (Remix) - Chłopi Tańcuj Remixed

"Podczas pracy nad 'Chłopami' zdecydowaliśmy się oddać klimat ręcznie malowanych obrazów i nagrać ścieżkę dźwiękową całkowicie akustycznie. Od wielu lat fascynowało mnie jednak połączenie tradycyjnych instrumentów i pieśni ludowych z elektroniką. Z okazji pierwszych urodzin filmu postanowiłem wrócić do pokręteł i syntezatorów i dołączyć do grona ludzi, którzy samoistnie zaczęli remiksować ten soundtrack" mówi Łukasz L.U.C. Rostkowski.

"Tworząc to specjalne, urodzinowe wydanie chcemy podziękować ludziom za ponad 60 milionów odsłon i streamów, za to jak niesamowicie ożywili tę muzykę swoimi tanecznymi challangami, tik-tokami i remixami. 'Koniec lata' otwiera więc cykl remiksów, którego wielkim finałem będzie cyfrowy album 'Chłopi Tańcuj - Remixed' oraz nasze nowe, multimedialne widowisko taneczne" - dodaje kompozytor.

"Chłopi Tańcuj - Remixed": kto wystąpi na Torwarze?

"Zależy nam na tym, by wszyscy wyszli z Torwaru naładowani mocną energią, która przetrwa przez zimowe miesiące, ponieważ to ostatnia szansa w tym roku, by usłyszeć muzykę z 'Chłopów' pod charyzmatyczną batutą L.U.C. na żywo w Polsce" - przyznaje Hugh Welchman.