"Rodzina Addamsów": Agnieszka Grochowska jako Morticia

Anjelica Huston w wersji aktorskiej z roku 1991, Charlize Theron udzielająca głosu postaci w najnowszej, animowanej wersji - trzeba przyznać, że Morticia Addams, bohaterka "Rodziny Addamsów", nie może narzekać na swe ekranowe wcielenia. W polskiej wersji językowej nowej odsłony opowieści o arystokratycznym klanie z zamiłowaniem do makabry, głosu użyczyła jej Agnieszka Grochowska.

Agnieszka Grochowska przekonuje, że nie jest wielką fanką "Rodziny Addamsów" /Michal Dyjuk /materiały dystrybutora

Grochowska dołączyła do obsady polskiej wersji animacji obok m.in. Danuty Stenki (cioteczka Sloom) i Małgorzaty Kożuchowskiej (Margaux Needler).



Reklama

- Nigdy nie byłam wielką fanką "Rodziny Addamsów", choć może na taką wyglądam... - uśmiecha się aktorka. - Przecież nie mam innych ubrań niż czarne. Tak więc chyba dobrze tu pasuję!

Grochowska mówi również, że lubi straszyć dzieci, a to dlatego, że dzieci lubią być straszone. Spytana, jak gra się ikonę popkultury, jaką z pewnością jest Morticia Addams, odpowiada: - Wspaniale. Po prostu muszę mówić trochę wolniej niż zwykle. Bo to jest mój główny problem przy dubbingu - że zawsze mówię zbyt szybko. Choć dziś, w trakcie nagrania, po raz pierwszy usłyszałam od reżysera uwagę: szybciej. Przez wszystkie lata mojej pracy aktorskiej jeszcze nigdy mi się to nie zdarzyło!

Sympatyczna - choć o bardzo szczególnych upodobaniach - rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło wyzwaniom XXI wieku. A także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości...