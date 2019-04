"Rocketman" premierowo na festiwalu w Cannes

Premiera biograficznego filmu o życiu Eltona Johna "Rocketman" odbędzie się w maju, podczas festiwalu filmowego w Cannes. Na polskie ekrany produkcja trafi 7 czerwca.

Taron Egerton jako Elton John /materiały prasowe

W roli głównej w biografii Eltona Johna wystąpił Taron Egerton. Z kolei znany z "Gry o tron" Richard Madden wcielił się w wieloletniego menadżera wokalisty, Johna Reida, a Jamie Bell zagrał Berniego Taupina, autora piosenek i współpracownika Eltona Johna. Bryce Dallas Howard zagrała mamę wokalisty.

"Rocketman" opowiada o czasach, gdy Elton John pobierał nauki w Royal Academy of Music, gdzie zaczął współpracę z Taupinem, autorem tekstów do takich hitów wokalisty, jak tytułowy "Rocket Man" oraz "Crocodile Rock".

Reklama

"Robimy film o czasach, w których kształtował się talent Eltona Johna" - mówił w jednym z wywiadów Egerton. "Wszyscy myślą, że to będzie film biograficzny. Tymczasem to jest raczej musical z elementami fantasy" - dodawał.

Wideo "Rocketman" [trailer]

Lee Hall napisał scenariusz, a Matthew Vaughn wyprodukował film wspólnie z Eltonem Johnem i Davidem Furnishem. Za kamerą stanął Dexter Fletcher, który po wyrzuceniu Bryana Singera dokończył "Bohemian Thapsody".



Studio Paramount miało prosić twórców filmu "Rocketman" o wycięcie jednej ze scen, w której Egerton, jest widoczny nago ze swoim przyjacielem. Scena miała ponoć zostać okrojona, aby film mógł otrzymać kategorię wiekową PG-13. Jednak twórcy obrazu zapewnili, że planowana scena ostatecznie znajdzie się w filmie. Zachęcał ich do tego sam Elton John: "Opowiedzcie to wszystko. Idźcie tak głęboko w kategorię R, jak będzie trzeba" - apelował gwiazdor. Film z kategorią R przeznaczony jest tylko dla widzów dorosłych.

W 1976 roku Elton John ogłosił publicznie, że jest biseksualistą, później określił się jako gej. Korzystając ze zmian w brytyjskim prawie, zawarł związek małżeński ze swoim partnerem. Para wychowuje syna, którego urodziła surogatka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Rocketman" [trailer 2] materiały dystrybutora

Brytyjski piosenkarz i pianista zawita do Polski 4 maja (Tauron Arena Kraków) w ramach pożegnalnej trasy "Farewell Yellow Brick Road". Tournee rozpoczęło się we wrześniu 2018 r. w Stanach Zjednoczonych i ma się zakończyć na wyspach Oceanii w 2021 roku. "Czas zjechać z drogi, żebym mógł w pełni żyć następnym rozdziałem mojego życia" - zapowiedział muzyk w oświadczeniu.

Ostatnia wizyta Eltona Johna w Polsce miała miejsce w Operze Leśnej w Sopocie w 2017 roku.

Elton John jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Na koncie ma 38 złotych i 31 platynowych oraz multiplatynowych płyt. Łącznie jego albumy rozeszły się w 250 mln egzemplarzy. To do niego należy rekord najlepiej sprzedającego się singla wszech czasów, wypuszczonego w 1997 roku w nowej wersji "Candle in the Wind", który osiągnął wynik 33 mln egzemplarzy.

Elton John jest także autorem muzyki do największych hitów musicalowych zarówno scenicznych, jak i filmowych, takich jak np. "Billy Elliot", "Król Lew" czy "Aida". 1 stycznia 1998 roku królowa Elżbieta II nadała Johnowi szlachectwo za promocję kultury brytyjskiej w świecie.