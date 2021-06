"Robin Hood: Książę złodziei": Od Oscarów do Złotej Maliny

W 1991 roku Kevin Costner był na szczycie. Właśnie otrzymał dwa Oscary za "Tańczącego z wilkami". Uchodził za jedną z najbardziej kasowych amerykańskich gwiazd. Jeszcze podczas prac nad swoim westernem rozpoczął zdjęcia do "Robin Hooda: Księcia złodziei". Plotki z planu mówiły o jego konflikcie z reżyserem i nieudanym podejściu do postaci. Natomiast po premierze miłość widzów skradł mu kolega z planu. 14 czerwca 2021 roku mija 30 lat od premiery filmu.

Mary Elizabeth Mastrantonio i Kevin Costner w scenie z filmu "Robin Hood: Książę złodziei" /Mary Evans Picture Library /East News

Pod koniec lat osiemdziesiątych scenarzysta Pen Densham wpadł na pomysł reinterpretacji postaci Robin Hooda. Uczynił z niego weterana krucjat, który wraca do rodzinnych włości po latach niewoli i dowiaduje się, że w tym czasie jego majątek został rozkradziony przez złego szeryfa z Nottingham. Ta niesprawiedliwość zmusza go do buntu przeciwko ciemiężcy. Pomysł Denshama znacznie różnił się od poprzednich adaptacji, a jego podejście było o wiele poważniejsze. Wspólnie ze swoim współpracownikiem Johnem Watsonem rozpisał historię, którą szybko zainteresowała się mała wytwórnia Morgan Creek Production, widząca w niej żyłę złota. W lutym 1990 roku nabyła ona prawa do ich tekstu.

W tamtym czasie wytwórnie Fox i Tri-Star także zamierzały przenieść na ekrany kin przygody Robina. Ostatecznie z ich planów niewiele wyszło. Niemniej szefostwu Morgan Creek Productions zależało na jak najszybszym rozpoczęciu prac nad filmem. Jednocześnie marzyła im się obsada z najwyższej półki. W pierwszej kolejności znaleźli się w niej Christian Slater, gwiazda młodego pokolenia, oraz Morgan Freeman, który rozpoczął wielką karierę po ukończeniu 50 lat dzięki oscarowym nominacjom za występy w "Cwaniaku" i "Wożąc panią Daisy".

Wideo Robin Hood: Prince of Thieves (1991) Official Trailer #1 - Kevin Costner Action Adventure

W roli tytułowej producenci widzieli Kevina Costnera. Ten nie był jednak zainteresowany udziałem w blockbusterze. Kończył właśnie prace nad "Tańczącym z wilkami", swoim reżyserskim debiutem, który w ciągu kilku miesięcy miał mu przynieść powszechne uznanie oraz dwa Oscary. Był także zakontraktowany do występu w roli głównej w "JFK" Olvera Stone'a. Wciśnięcie blockbustera między te dwie produkcje byłoby nie lada wyczynem.



Costnera przekonała jednak osoba Kevina Reynoldsa, który został reżyserem "Księcia złodziei". Obaj znali się od lat. W 1985 roku Reynolds obsadził Costnera w swojej komedii "Fandango", tym samym dając mu jego pierwszą dużą rolę. Pomagał także podczas realizacji "Tańczącego z wilkami", między innymi reżyserując scenę polowania na bizony. Reynolds nie miał zresztą złudzeń, że wybrano go głównie z powodu powiązań z aktorem.