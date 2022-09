"Dzięki aktorstwu zrozumiałem wzajemne powiązania między różnymi formami sztuki. To sprawiło, że rola kuratora okazała się dla mnie fascynującym procesem. Z kolei spoglądając na prace wielu malarzy zrozumiałem, że nie wszystko musi być pokazane dosłownie, liczy się inspiracja" - przyznał w oświadczeniu prasowym Robert Pattinson , dodając, że to, co najbardziej pociąga go w sztuce to jej własny język. Sposób, w jaki przemawia do odbiorcy.

Robert Pattinson: Sześć obrazów na aukcji

Najdroższym ze wskazanych przez aktora dzieł jest obraz Willema de Kooninga "Untitled", wyceniony na kwotę między 1,8 mln dolarów a 2,5 mln dolarów. Choć obraz został namalowany w 1964 roku, Pattinson dostrzegł w nim coś aktualnego. "To niezwykle ekscytujące, sensualne dzieło" - ocenił gościnny kurator aukcji i wystawy.

Dla 36-letniego aktora równie ekscytująca okazała się praca stworzona przez Richarda Serrę - obraz "Rotation 9" z 2011 roku wyceniony na kwotę 200-300 tys. dolarów. W ocenie gwiazdora Serra potrafi doskonale uchwycić dynamizm, ruch. Dodał, że przyglądając się z bliska wybranej przez siebie pracy, spostrzegł również niewyobrażalną ilość detali, choć sam obraz na pierwszy rzut oka cechuje prostota.

Gwiazdor "Batmana" przyznał również, że w jego ocenie, obraz powinien przekazywać pewną historię. Tę zaś dostrzegł w portrecie zatytułowanym "Old Rope" autorstwa brytyjskiej malarki Lynette Yiadom-Boakye. Mimo swojej prostoty i oszczędnej kolorystyce, obraz zrobił na aktorze duże wrażenie. To dzieło wyceniono na kwotę 100 - 150 tys. dolarów.

Ciekawej interpretacji doczekał się obraz Genieve Figgis "Kissing By The Window" wyceniony na 30 - 40 tys. dolarów. "W jej obrazach jest pewna kremowość z nutką czegoś, co można nazwać trucizną. Oglądałem kilka jej prac i za każdym razem mogłem porównać to doświadczenie z jedzeniem ciasta, w którym jest coś, co kruszy twój ząb i nie jesteś w stanie wskazać, co to dokładnie jest" - pokusił się o niecodzienną interpretację Pattinson.

Jako kurator aktor docenił także artystyczny sznyt Julie Mehretu i uznał, że na aukcję powinien trafić jej obraz "Untitled" z 2005 roku, który wyceniono na kwotę 180 - 250 tys. dolarów. Nie mogło zabraknąć także dzieła, jednego z ulubionych artystów gwiazdora, Anselma Kiefera. Wskazany przez aktora obraz "Sag Mir Wo Die Blumen Sing" z 20102 roku wyceniono na kwotę od 800 tys. do nawet 1,2 mln dolarów.

Podsumowując swój udział w tym przedsięwzięciu Pattinson powiedział, że kolekcjonowanie dzieł sztuki jest czymś wyjątkowym. Po pierwsze wymaga ogromnej wiedzy. Po drugie pokory wobec niej. "Mam wrażenie, że na sztukę w pewnym sensie trzeba zasłużyć. Nie można wykazywać się jedynie postawą w stylu: chcę, aby to wisiało w moim domu. Jeśli jej nie rozumiesz, nie zasługujesz na nią" - stwierdził.